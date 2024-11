L1 ‍: Clément Turpin au sifflet, ça fait hurler à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Clément Turpin a été désigné par la LFP pour l’affiche de la 13e journée de Ligue 1 entre l’OM et Monaco dimanche soir au Vélodrome. Un arbitre qui ne réussit pas du tout à Marseille ces dernières années.

Regonflé à bloc par sa victoire à Lens samedi après-midi (1-3), l’Olympique de Marseille aborde le choc face à Monaco avec détermination. Roberto De Zerbi a conscience de l’enjeu de cette rencontre et souhaite mettre son groupe sous pression. Pour cela, l’entraîneur italien a emmené ses joueurs en mise au vert pendant quatre jours. Il faut bien ça pour espérer battre une équipe monégasque irrésistible depuis le début de la saison. Et comme si la mission de l’OM n’était pas assez difficile comme ça, la LFP a désigné pour ce choc un arbitre qui ne réussit pas du tout à Marseille ces dernières années en la personne de Clément Turpin.

L'OM compte à peine 16% de victoires en Ligue 1 depuis 2 ans lorsque Clément Turpin est au sifflet.. 🤯❌️ pic.twitter.com/U6YtSdIWgK — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 25, 2024

Arbitre très expérimenté de Ligue 1, habitué aux chocs du championnat de France mais aussi aux affiches de Ligue des Champions, l’arbitre français de 42 ans fait cauchemarder les supporters de l’OM, qui n’ont pas caché leur pessimisme après l’annonce de la nomination de Clément Turpin pour ce match entre Marseille et Monaco puisque le club phocéen compte seulement 16% de victoire avec cet arbitre sur les deux dernières saisons.

L'OM tremble devant Clément Turpin

« Le stage militaire en fait c'était peut être pour Turpin pas Monaco », « OK on a compris… », « Rouge pour Balerdi… », « Clément Turpin sera l'arbitre central du match OM-ASM ce dimanche avec le grand lyonnais Jérémie Pignard à la VAR !Le match n'a pas commencé que l'ASM gagne déjà 1-0 ! », « L'OM part handicapé d'un carton rouge et d'un but refusé » ou encore « Des qu'on commence à être bien hop il nous sors des truc comme ça » et « La cote de l'ASM chez les books est à 2,60 si il y en a qui veulent se faire se faire un ptit billet facile… » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM ne cachent pas leur scepticisme face à la désignation de Clément Turpin pour le match face à Marseille.

Certains ne manquent pas de rappeler néanmoins que si le pourcentage de victoire de l’OM est si faible avec cet arbitre, c’est avant tout car le club phocéen a souvent manqué les rendez-vous contre les gros de Ligue 1 ces derniers mois et non car Clément Turpin est anti-OM comme certains semblent le penser. Et de toute façon, vues les critiques de tous les clubs envers les arbitres récemment, la nomination d'un officiel ne risque pas de faire l'unanimité de sitôt.