L’OM zappe Bernard Tapie, Dugarry fonce dans la polémique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En hommage à son père Bernard Tapie, ancien président de l’Olympique de Marseille, Laurent Tapie cherche des fonds pour financer une statue à placer devant le Vélodrome. De son côté, le club phocéen refuse d’y participer et crée la polémique.

Laurent Tapie touche au but. Pour financer une statue en l’honneur de son père Bernard Tapie, à placer devant le Vélodrome, le fils de l’ancien président de l’Olympique de Marseille tente de récolter les 260 000 euros nécessaires. « Sur les 260, on a levé les deux-tiers, c'est-à-dire 170 000 euros. Il nous en faut encore un peu moins de 100 000 », a-t-il confié à La Provence. Confiant, Laurent Tapie ne pourra pas compter sur le club phocéen qui refuse de participer. De quoi créer une polémique inutile selon Christophe Dugarry qui, malgré la Ligue des Champions remportée, n’oublie pas la condamnation de Bernard Tapie pour corruption.

🗣💬 Laurent Tapie : "La statue de Bernard ? J'ai levé les 2/3 des sommes. C'est le seul président qui a ramené la Ligue des champions et il y a rien. J'en veux à tout le monde. Quand il y aura le monument, l'esplanade du Stade Vélodrome deviendra l'esplanade Bernard Tapie" pic.twitter.com/kDIQ8stsll — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 13, 2023

« Ils (les dirigeants de l’OM, ndlr) ont le droit d’estimer que pour mettre une statue devant un stade, il faut que l’image du personnage, ce qu’a fait le personnage, soient irréprochables, a réagi le consultant de RMC. Ils ont le droit de fixer leurs propres limites et de considérer que malgré toutes les bonnes choses qu’a faites Bernard Tapie pour l’OM, il y a des choses qui pour eux ont été graves, qui montrent que tout n’a pas été parfait. Ils ont le droit de prendre les décisions qu’ils veulent. Est-ce que c’est choquant de ne pas voir de statue de Bernard Tapie devant le Vélodrome ? Moi, si je n'en voyais pas, ça ne me choquerait pas. »

« Si je trouve choquant que l’OM ne participe pas à son financement ? Bah non, parce qu’apparemment il y a des choses qui ne leur plaisent pas dans la personnalité de Bernard Tapie, a ajouté l’ancien Marseillais. Si tout le monde était unanime, cela ferait longtemps qu’elle y serait, la statue. S’il y a des débats, des gens qui ne sont pas d’accord, c’est que ça ne fait pas l’unanimité. Expliquez-moi alors pourquoi on ne mettrait pas Basile Boli qui a mis le but en finale de Coupe d’Europe. Pourquoi pas ? »

Dugarry comprend l'OM

« (...) Vous avez la mémoire courte quand même, a-t-il lâché à ses collègues de la radio. A vous écouter, tout était extraordinaire, tout était rose… Attendez, oh ! (...) La Ligue des Champions, c’est Tapie qui jouait ? Il était sur le terrain ? Il a marqué les buts ? Arrêtez ! Ça a été un grand président, il n’y a pas de problème, mais ne m’expliquez pas que c’est lui qui était sur le terrain, que c’est lui qui a marqué les buts… Est-ce que les gens ont le droit de trouver que la part sombre de Bernard Tapie ne mérite pas d’avoir une statue ? »

« Je suis désolé, des gens ont souffert. Rappelez-vous ce qui s’est passé ! On a l’impression que c’est passé comme une lettre à La Poste, s’est étonné Christophe Dugarry. Il y a des gens qui ont souffert, un club qui est descendu en Ligue 2… Il y a eu des vies brisées ! Alors, parce qu’il y a un titre, on oublie tout ? Mets-lui une tribune, une place... pourquoi pas ? Mais pourquoi tu veux mettre sa statue devant le Vélodrome ? Par contre, voir la statue avec des joueurs, là je valide à 200%. Mais ne voir que Bernard Tapie… »