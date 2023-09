L’OM vire un de ses médecins et garde le mystère

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début de saison mitigé, l'Olympique de Marseille prend des mesures drastiques pour être à la hauteur de ses ambitions. Le médecin du club phocéen a récemment été licencié.

Présent au club depuis l'été 2021, Jean-Baptiste Grisoli était le médecin de l'OM. Spécialisé dans la médecine physique et de réadaptation, le membre du staff olympien, âgé de 51 ans, vient d'être démis de ses fonctions selon les informations de RMC Sport. Le docteur Grisoli avait déjà travaillé pour Marseille dans les années 90, avant de prendre en charge le Rugby Club Toulonnais ainsi que le XV de France. L'OM est allé le chercher en Pro D2, avec le club de Provence Rugby. Mais la collaboration s'arrête visiblement ici puisque Jean-Baptiste Grisoli ne sera pas sur le banc du club de la cité phocéenne pour la réception de Toulouse, ce dimanche 17 septembre, à l'occasion de la cinquième journée de la Ligue 1.

Marseille licencie son médecin sans donner de raisons

Pour le moment, l'OM n'a pas communiqué à ce sujet et le licenciement de Jean-Baptiste Grisoli reste encore un mystère. Mathias Giustiniani, l’autre docteur qui s'occupe de l’équipe professionnelle, sera prochainement accompagné par un nouveau médecin pour assurer la bonne santé des joueurs, qui auront un calendrier très chargé cette saison, avec des matchs de championnat, d'Europa League, puis de Coupe de France et même pour certains des rencontres internationales. RMC Sport a sollicité l'OM pour avoir plus d'informations sur le départ du médecin mais le club de Pablo Longoria n'a pas souhaité répondre. Toujours est-il que des tensions étaient visibles depuis plusieurs semaines entre le corps médical et la direction olympienne. Jean-Baptiste Grisoli est présenté comme un homme avec une forte personnalité, ce qui a peut-être été problématique dans le cadre professionnel avec les Marseillais. Le président de l'OM n'hésite pas à faire le ménage dans le début de cet exercice 2023/2024.