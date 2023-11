L'OM vendu 400ME aux Saoudiens, Canal+ s'explique

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les propos de David Berger, journaliste de Canal+, sur la vente possible de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite ont créé de l'émoi. Mais du côté de la chaîne cryptée on est resté silencieux jusqu'à maintenant.

Le vendredi 3 novembre, en pleine émission, David Berger, journaliste de Canal+ lâchait une petite phrase qui déclenchait un séisme du côté du Vélodrome. S’exprimant sur la situation de l’Olympique de Marseille, le très expérimenté journaliste de la chaîne cryptée affirmait qu’il avait des informations sur la vente possible de l’OM par Frank McCourt. « On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses, ça s’active pour la vente du club. On en parle très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui est intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions d’euros et de 200 millions d’euros d’enveloppe pour recruter et ce serait peut-être pour janvier donc cela se précipite », avait lancé David Berge, qui depuis ne s’est pas exprimé sur ce sujet. Cependant, ce lundi, on a du nouveau.

David Berger s'est exprimé sur la vente de l'OM

Vente OM : Canal+ confirme, Vézirian crie victoire https://t.co/YloVghqNJT — Foot01.com (@Foot01_com) November 4, 2023

Si Canal+ n’a plus jamais évoqué ce dossier de la vente supposée de l’OM à des intérêts saoudiens, Thibaud Vézirian a joint directement le journaliste auteur de cette sortie spectaculaire. Et le spécialiste de la vente de l’Olympique de Marseille a résumé sa conversation avec son confrère de la chaîne française. « J’ai eu David Berger au téléphone, c’est un journaliste très fiable, et il n’est pas là pour le buzz, il n’a pas de réseaux sociaux. Lui aussi, il a remarqué que Frank McCourt est aux abonnés absents, toujours pas de petits mots, même si ça nous aurait fait sourire, toujours pas de démenti ou quoi que ce soit. La cellule com’ de l’OM est aussi perdue face à la situation, on est vraiment sur une fin d’époque, je ne vois pas comment cela serait possible autrement », a confié TV, certain que David Berger n'a pas été piégé.

Car dans la foulée des propos tenus en direct sur Canal+, plusieurs internautes, dont @EspoirsduFoot, avaient remarqué que les propos de David Berger ressemblaient à un article publié le jour même par un journal spécialisé dans le foot et dont le sérieux n'était pas du tout garanti. On se rapproche désormais du mois de janvier 2024, il ne reste plus très longtemps à attendre pour voir si tout cela est bien sérieux.