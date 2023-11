Vente OM ‍: Canal+ piégé, l'Arabie Saoudite s'éloigne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis vendredi soir, et les affirmations d'un journaliste de Canal+ sur la vente imminente de l'OM à l'Arabie Saoudite, les réseaux s'agitent. Cependant, une révélation trouble un peu les choses.

C’est une séquence qui a donné le tournis aux supporters de l’OM, et depuis la rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille est relancée. David Berger, expérimenté journaliste de Canal+, a affirmé que Frank McCourt avait donné son aval à une cession de son club à des intérêts saoudiens. « En coulisses, ça s’active pour la vente du club. On en parle très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui est intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions d’euros et de 200 millions d’euros d’enveloppe pour recruter et ce serait peut-être pour janvier donc cela se précipite », avait lancé David Berger, cette information étant même reprise par Paul Tchoukriel durant le match OM-Lille. Tout cela semblait solide, sauf que le responsable du compte X (anciennement Twitter) @EspoirsduFoot a fait une étonnante découverte dont il a évidemment parlé à ses 156.000 abonnés.

La vente de l'OM rend fou

🤔 Pour votre info, Canal + reprend in extenso les affirmations du « Quotidien du Sport » qui appartient au groupe Entreprendre de Robert Lafont qui est une usine à rumeurs inventées.



Ils éditent notamment « La Gazette des Transferts » dont les internautes se moquent… https://t.co/Kt8ep9jauT pic.twitter.com/MXE4gxR2Dh — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) November 4, 2023

En effet, les informations révélées par David Berger ressemblent point par point au contenu d’un article paru le même jour sur le site du « Quotidien du Sport ». « Pour votre info, Canal + reprend in extenso les affirmations du « Quotidien du Sport » qui appartient au groupe Entreprendre de Robert Lafont qui est une usine à rumeurs inventées. Ils éditent notamment « La Gazette des Transferts » dont les internautes se moquent régulièrement tellement les rumeurs de transferts sont grotesques. J'ai été stagiaire là-bas il y a 20 ans, et c'était déjà un sketch. Et visiblement ça ne s'est pas amélioré. Entre plagiats et rumeurs infondées, le groupe s'est fait épingler plusieurs fois. Je ne dis pas que la vente OM ne se fera pas, mais en tout cas, Canal reprend quasiment mot pour mot cette actualité sur ce site low cost », fait remarquer le compte spécialisé, qui en réponse a droit de violentes attaques.

Pas de quoi l'affoler, car en réponse à un message de Thibaud Vézirian qui se réjouissait de voir Canal+ le suivre dans ses prévisions sur la vente de l'OM, @EspoirsduFoot s'est permis une petite boutade : « Au moment de son annonce de la vente de l'OM, mon fils venait de naître. Aujourd'hui, il est en maternelle. Et ce n'est même pas du storytelling, c'est la vérité ... ». Sur X, certains ont même compté que cela faisait 1000 jours depuis la première annonce de la vente de l'Olympique de Marseille. En attendant, du côté de Canal+ personne n'a réagi sur le curieux télescopage entre les propos tenus à l'antenne et l'article écrit par un journaliste, Jérémy Kinot, dont certains internautes avaient fait remarquer que la photo de profil correspondant à un Russe qui n'a rien à voir avec les médias et le football.