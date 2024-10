L'OM va s'offrir un Brésilien, c'est une énorme suprise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le nom de Paul Pogba est associé à l’OM, mais en réalité, le club phocéen a flashé sur un autre milieu de la Juventus Turin. Roberto De Zerbi est fan de l’international brésilien Arthur Melo.

De retour sur les terrains en mars prochain, Paul Pogba ne devrait pas poursuivre sa carrière avec la Juventus Turin. Dimanche soir, Fabrizio Romano a confirmé la tendance selon laquelle l’international français va quitter la Vieille Dame afin de prendre un nouveau départ. Son contrat va être résilié et le champion du monde 2018 sera libre de signer dans le club de son choix. Depuis la prise de parole de Patrice Evra à ce sujet, le nom de Paul Pogba revient avec insistance du côté de l’Olympique de Marseille, où le directeur sportif Mehdi Benatia connait l’ancien milieu de terrain de Manchester United.

Financièrement, on ignore cependant si une telle opération est possible. Quoi qu’il en soit, la piste n’est pas avancée pour le moment et Roberto De Zerbi a d’autres idées en tête. Le technicien italien est fan d’un autre milieu de terrain de la Juventus Turin en la personne d’Arthur Melo, en fin de contrat avec le club Bianconeri en juin 2026. A en croire les informations du journal AS, l’international brésilien (22 sélections) est très apprécié par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui avait fait de son recrutement l’une de ses priorités l’été dernier. A ce poste, Pablo Longoria a finalement bouclé les arrivées de Pierre-Emile Hojbjerg et d’Adrien Rabiot, deux signatures qui ont comblé Roberto De Zerbi.

De Zerbi a coché le nom d'Arthur Melo

Mais l’entraîneur de l’OM n’a pas totalement oublié l’ancien joueur du FC Barcelone et pourrait réactiver cette piste cet hiver ou plus probablement l’été prochain, notamment en cas de départ de Geoffrey Kondogbia ou de Valentin Rongier dans ce secteur de jeu. Prêté à la Fiorentina la saison dernière, où il a joué 48 matchs toutes compétitions confondues, Arthur Melo n’a pas encore été utilisé par Thiago Motta depuis la prise de fonctions de l’entraîneur italien à la Juventus Turin. La Vieille Dame ne devrait donc pas s’opposer à son départ l’été prochain, ni se montrer très gourmande à un an de la fin du contrat du Brésilien. Une belle opportunité à saisir pour l’OM, dont l’entraîneur Roberto De Zerbi sait à priori dans quel rôle utiliser le natif de Goiânia, dont l’expérience au plus haut niveau serait assurément profitable à Marseille.