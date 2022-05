L’OM tient une piste inattendue pour Caleta-Car

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non retenu à un an de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car pourrait filer en Espagne. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille fait l’objet d’une réflexion au FC Séville, qui s’intéressait déjà au Croate avant sa signature au club phocéen en 2018.

Irrité par le départ libre de Boubacar Kamara à Aston Villa, Pablo Longoria fera son maximum pour éviter de revivre ce scénario. Le président de l’Olympique de Marseille ne laissera plus ses joueurs se rapprocher de la fin de leur contrat, à commencer par Duje Caleta-Car. Le défenseur central arrive à un an du terme de son bail, lui qui était déjà poussé vers la sortie l’été dernier. On peut d’ores et déjà annoncer que le Croate subira le même traitement dans les prochaines semaines. D’autant que sa cote sur le marché des transferts reste intéressante.

Info #MercatOM peut-être pas le fait du club, plus d’un agent qui cherche à tirer son épingle du jeu, mais dossier Duje Caleta-Car à l’étude du côté de Séville. Les Andalous étaient chauds sur le dossier en 2018, missionnant même son compatriote Rakitic, depuis de retour au club pic.twitter.com/jPdIMWeive — Romain Canuti (@romcanuti) May 27, 2022

La preuve, le journaliste du média Le Phocéen évoque une réflexion en cours du FC Séville. Sans écarter la possibilité d’une proposition de son agent, le spécialiste de l’Olympique de Marseille affirme que le club andalou étudie actuellement la piste menant à l’Olympien. Et le pensionnaire de Liga pourrait bien valider ce dossier compte tenu de sa situation. Cette semaine, le FC Séville a trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert de Diego Carlos, estimé à 30 millions d’euros. Puis le club espagnol risque de perdre le Français Jules Koundé, de nouveau très convoité au mercato.

Caleta-Car a toujours la cote

Apparemment, le célèbre directeur sportif Monchi envisage de compenser ces probables départs avec l’arrivée de Duje Caleta-Car. L’hypothèse n’est pas si surprenante puisque Romain Canuti rappelle que le FC Séville, avant la signature de l’international croate à l’Olympique de Marseille en 2018, avait déjà tenté de l’enrôler. Près de quatre ans plus tard, le Marseillais a connu des hauts et des bas, mais a su convaincre Jorge Sampaoli de l’intégrer à son équipe type cette saison.