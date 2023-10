L’OM soulagé, le vœu de Gattuso a été exaucé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Accroché par Brighton (2-2) jeudi en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille peut aussi regretter la blessure de Jordan Veretout. Le milieu de terrain souffre d’un problème à la cuisse qui l’a obligé à quitter la pelouse en début de seconde période. Plus de peur que de mal pour l’international tricolore.

Après le double avantage gâché face à Brighton, l’Olympique de Marseille n’a pas seulement perdu deux points dans son groupe de Ligue Europa. Le club phocéen regrette également la blessure de Jordan Veretout. Touché à la cuisse droite, le milieu de terrain a dû quitter ses coéquipiers en début de seconde période, sous les yeux d’un Gennaro Gattuso inquiet. « C'est un joueur très talentueux et il a réalisé un excellent match », réagissait l’entraîneur marseillais après la partie.

Gattuso sera rassuré

« J'espère que sa blessure ne sera pas trop grave, a-t-il souhaité. Je ne pense pas qu'il sera en mesure de jouer contre Le Havre, mais avec la trêve internationale à venir, nous espérons le récupérer rapidement. » Le vœu de l’Italien a été exaucé puisque Jordan Veretout devrait rapidement retrouver la compétition. D’après L’Equipe, le Marseillais a passé des examens médicaux qui n’ont révélé qu’une simple lésion. Nos confrères estiment donc son absence à 10 jours. Un verdict rassurant pour le milieu de terrain qui manquera uniquement le match de Ligue 1 face au Havre dimanche au Vélodrome.

INCROYABLE ENTAME DE MATCH DE L'OM QUI MARQUE 2 BUTS EN 2 MINUTES !! 🤩🤩#OMBHAFC | #UEL pic.twitter.com/evkGqoqUY6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 5, 2023

L’international tricolore, non convoqué par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, profitera ensuite de la trêve pour se remettre de sa blessure. Et pour réintégrer le groupe de Gennaro Gattuso avant le choc sur le terrain de l’OGC Nice le 21 octobre. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille étant donné que Jordan Veretout réalise un début de saison convaincant. Avant sa sortie jeudi, l’ancien Nantais, buteur, rendait une bonne copie et confirmait son statut d’intouchable dans le onze phocéen.