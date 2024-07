L'OM snobe Brice Samba pour un jeune gardien danois

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alors que Pau Lopez se dirige vers le club italien de Côme, l'OM lui cherche déjà un remplaçant. Si les Marseillais se sont vite positionnés sur Illan Meslier et Brice Samba, le jeune danois Filip Jorgensen est maintenant leur priorité.

En 2024, plus que jamais, un bon club se doit de posséder un très bon gardien de but. L'OM en est conscient alors que son portier espagnol Pau Lopez va s'en aller. Il faut lui trouver un remplaçant à la hauteur. Pour l'heure, les recruteurs marseillais semblent indécis sur la question. Ils étudient des pistes variées mais séduisantes : Illan Meslier, gardien de Leeds et ancien portier des Espoirs, ainsi que Brice Samba du RC Lens. Ce dernier est numéro 2 en Equipe de France et il a déjà été joueur de l'OM. Difficile de faire mieux que lui sur le papier. Pourtant, un gardien de but plus jeune est en train de le supplanter à l'OM.

Filip Jorgensen, le bon plan danois de l'OM ?

Il s'agit de Filip Jorgensen (22 ans). Selon les informations du journal La Provence, l'OM discute actuellement avec le jeune portier danois et avec son club Villarreal. Jorgensen évolue chez le « sous-marin jaune » depuis les équipes de jeunes. Cette saison, il a pris la place de l'expérimenté Pepe Reina dans les cages espagnoles. Il avait notamment croisé l'OM lors du huitième de finale retour de Ligue Europa gagné par Villarreal 3-1.

Le transfert ne sera pas évident à finaliser. En effet, le très prometteur Jorgensen est suivi par beaucoup de clubs en Europe, surtout en Angleterre. De quoi augmenter son prix alors qu'il possède encore 5 ans de contrat avec Villarreal. L'OM a quand même un petit espoir dans les négociations puisque Filip Jorgensen a le même agent que Pau Lopez. A voir si cet élément sera suffisant pour permettre à l'OM de damer le pion à ses très nombreux concurrents.