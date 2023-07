L’OM se saigne, Alexis Sanchez refuse encore de prolonger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La prolongation d’Alexis Sanchez est très mal embarquée pour l’OM car l’international chilien a encore refusé la dernière proposition soumise par Pablo Longoria pour rester un an de plus à l’Olympique de Marseille.

Un an et puis c’est tout ? L’aventure marseillaise d’Alexis Sanchez est (peut-être) définitivement terminée. Elu meilleur joueur de l’OM cette saison, l’homme aux 18 buts toutes compétitions confondues se dirige de plus en plus vers la sortie. Libre depuis le 30 juin, il a fait l’objet d’une offre de prolongation lucrative de la part de l’Olympique de Marseille. En effet, malgré l’incertitude autour de la qualification du club en Ligue des Champions, Pablo Longoria a proposé un an de plus à Alexis Sanchez avec une augmentation salariale de l’ordre de 30 % par rapport aux émoluments perçus par l’ex-star du FC Barcelone à l’OM la saison dernière.

Alexis Sanchez a été rassuré par le début de recrutement du club phocéen avec la venue d’un joueur de calibre international tel que Geoffrey Kondogbia et nul doute que les potentielles arrivées de Renan Lodi et d’Iliman Ndiaye doivent lui plaire aussi. Pourtant, la tendance est réellement à un départ du Chilien. A en croire les informations de La Provence, El Nino Maravilla aurait rejeté de manière ferme et définitive la proposition de prolongation de contrat de l’Olympique de Marseille.

L'OM y croit toujours pour Alexis Sanchez

Une information immédiatement démentie par le club, qui a fait savoir au quotidien provençal que rien n’était acté ni dans un sens ni dans l’autre au sujet de l’avenir d’Alexis Sanchez. Marcelino s’est d’ores et déjà positionné en faveur de la prolongation de l’ancien attaquant de l’Inter Milan mais à priori, il devra composer sans. Même si du côté de Marseille, on veut y croire, tant qu’Alexis Sanchez ne s’est pas officiellement engagé dans un autre club alors que ces derniers jours, son nom est cité aux quatre coins du monde : de l’Arabie Saoudite à la Turquie en passant par le Brésil et l’Italie.