L'OM se prépare au pire en Ligue 1

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après sa contre-performance face à Strasbourg, l'OM doit se relancer ce week-end pour sécuriser sa place sur le podium. Mais, l'adversaire des Marseillais dimanche s'appelle Reims, invaincu depuis 19 matchs. Igor Tudor n'a pas caché son inquiétude avant la rencontre.

L'OM a t-il fait le plus dur dans la course au podium et surtout à la Ligue des champions ? On pourrait le penser avec la position confortable des Marseillais au classement. Bien aidé par les mauvaises passes lensoises et monégasques, l'OM est deuxième avec deux points d'avance sur les Sang et Or et cinq sur le club du Rocher. A 11 matchs de la fin, le calendrier des Phocéens doit leur permettre de dormir sur leurs deux oreilles. Sur la phase retour, Marseille a déjà joué face au PSG, Rennes, Monaco ou encore Nice. Des obstacles solides même si, dimanche, c'est un mur qui attend les Olympiens.

Reims, meilleure équipe de L1 selon Tudor

En effet, Marseille se rendra à Reims pour défier la formation de Will Still. Une équipe champenoise qui inquiète de plus en plus en France puisque personne n'arrive à la battre. Elle reste sur une série impressionnante de 19 matchs sans défaite, avec neuf succès et dix nuls. Sa solidité, le jeu séduisant proposé par son jeune entraîneur et la forme de son avant-centre Folarin Balogun ne laissent pas indifférent Igor Tudor.

Igor Tudor (entraîneur de Marseille) : « À l'heure actuelle, Reims est la meilleure équipe de France » https://t.co/hShMUeZcG2 pic.twitter.com/Y5A9hbNQt2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 17, 2023

Avec en plus les récentes désillusions de son équipe et les nombreux absents dans le groupe phocéen, l'entraîneur marseillais craint beaucoup le match de dimanche. C'est d'autant plus vrai que Reims est au sommet de la Ligue 1 en ce moment selon lui. « Je l'ai dit à mes joueurs : à l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe en France. Et cette réponse veut dire beaucoup. On a aussi deux défenseurs en moins (Balerdi et Kolasinac), il va falloir s'adapter », a t-il lâché en conférence de presse. Sa réponse est-elle vraiment aussi sincère qu'il le prétend ? Pas sûr mais, pour beaucoup, il n'est pas loin de la vérité. Autant dire que si l'OM ramène un bon résultat dimanche, Tudor ne boudera pas son plaisir.