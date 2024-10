L’OM sans gardien, les Marseillais chambrent Dembélé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours en manque d’efficacité devant la cage adverse, Ousmane Dembélé n’échappe pas aux moqueries. Avant le Classique dimanche soir au Vélodrome, l’ailier du Paris Saint-Germain s’est retrouvé dans le viseur du célèbre supporter marseillais Mohamed Henni.

Etant donné les dynamiques des deux équipes, l’Olympique de Marseille serait presque favori avant le choc face au Paris Saint-Germain dimanche soir. Les hommes de Roberto De Zerbi ont les armes pour gêner une équipe parisienne souvent en difficulté lorsque le niveau d’intensité s’élève. En tout cas, les supporters marseillais y croient plus que jamais. C’est notamment le cas de Mohamed Henni qui s’est même permis de chambrer Ousmane Dembélé et son incroyable maladresse à la finition.

🚨🎙️ Quand @henni_mo propose de jouer... sans gardien face au PSG 😭



💬 "Vu que c'est Ousmane Dembélé en face, on n'a pas besoin de gardien donc je propose de jouer avec 11 joueurs de champ !"



J-2 avant #OMPSG et ça commence déjà à chambrer sur @BFMMarseille 👀 pic.twitter.com/40kGN4jGyq — Free FOOT (@FreeFoot) October 25, 2024

« Je miserais plus sur un Kondogbia en défense, je serais plus rassuré en tout cas. Mais de toute façon, j'ai une idée pour la défense pour le Clasico. Vu que c'est Ousmane Dembélé qui est en face, on n'a pas besoin de gardien de but, a lâché le youtubeur sur le plateau de Free. Donc moi je propose de mettre Rulli en défense aussi, comme ça on joue à cinq défenseurs et on sera à 11 joueurs de champ sur le terrain. Ça peut être une idée aussi. » C’est dire à quel point les malheurs de l’international français amusent du côté olympien.

Di Meco a aussi taclé Mbappé

De son côté, Eric Di Meco n’a pas osé en rire. Mais le consultant de RMC n’a pas pu s’empêcher de relever le défaut persistant de l’ailier du Paris Saint-Germain, encore maladroit contre le PSV Eindhoven (1-1) mardi en Ligue des Champions. « En voyant le match, tu te dis : "ok, ils jouent sans avant-centre, il n’y a pas de mec pour finir les actions". Ceux qui doivent les finir, c’est Dembélé, on connaît son pedigree au niveau stats et efficacité devant le but », soulignait l’ancien Marseillais cette semaine. Attention tout de même à un possible sursaut d’orgueil du Parisien.