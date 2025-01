L’OM révolté, Benatia est victime d’un « ‍délit de faciès ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Plus encore que la défaite de l’OM aux tirs au but contre Lille, c’est l’épisode de l’exclusion de Medhi Benatia dans le temps additionnel qui fait polémique au lendemain du 16e de finale de la Coupe de France.

Qualifié de dirigeant « sulfureux » par Carine Galli sur RTL quelques jours plus tôt, ce qui a d’ailleurs poussé l’Olympique de Marseille a déposé plainte pour diffamation, Medhi Benatia se retrouve de nouveau dans la lumière au lendemain de l’élimination du club olympien en 16e de finale de la Coupe de France contre Lille. Expulsé dans le temps additionnel par Clément Turpin, le directeur du football de l’OM a fait part de son incompréhension au micro de BeInSports au coup de sifflet final. « Ce soir, ce que je viens de vivre, c'est grave ! Il y avait du monde, j'ai demandé au 4e arbitre de dire à Turpin qu'il y avait quand même penalty et il a dit que je l'ai menacé » regrettait notamment l’ancien international marocain, étonné du traitement réservé par les arbitres à son égard depuis quelques semaines.

OM : Mehdi Benatia expulsé : « C’est grave » https://t.co/LspLQdJRMX — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2025

Cela commence à ressembler à de l’acharnement selon le club olympien, une parano qui se comprend selon le journaliste Hervé Penot. « Son argument s’entend. On a pu le critiquer logiquement sur certaines attitudes mais il ne faudrait pas qu’il soit victime d’un délit de faciès » a publié sur son compte X le journaliste de la Chaîne L’Equipe. Du côté marseillais, on est tout autant scandalisé. En conférence de presse après la défaite de son équipe aux tirs au but, Roberto De Zerbi a hurlé au scandale, pointant notamment du doigt la présence d’Olivier Létang auprès de l’arbitre avant même le coup de sifflet final.

Roberto De Zerbi s'en prend à Olivier Létang

Quand c'est Olivier Létang qui tient le 4e arbitre et qui lui parle d'un ton musclé, ça dérange personne bizarrement.



Soutien total à Medhi Benatia !https://t.co/9Alas9IQKS — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) January 15, 2025

« Expliquez moi pourquoi le président de Lille vient sur le terrain, vient parler avec les arbitres. C'est la 2ème fois d'affilée car en championnat, ça s'est déjà produit. Si ça avait été le président de la République, pourquoi pas, mais là c'est le Président d'un club. Je n'ai jamais vu Pablo Longoria parler avec les arbitres comme ça » s’est insurgé l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille, qui aimerait que tout le monde soit traité de la même façon, ce qui n’a à priori pas été le cas mardi soir au Vélodrome. Pour couronner le tout, les supporters olympiens partagent depuis plusieurs heures une vidéo montrant clairement le patron du LOSC interpeller le 4e arbitre au moment du but de Luis Henrique… bien avant l’intervention de Medhi Benatia. C’est pourtant le directeur du football de l’OM qui a été le seul à être exclu.