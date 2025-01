OM ‍: Mehdi Benatia expulsé ‍: « ‍C’est grave ‍»

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mehdi Benatia a vu rouge lors de l'élimination de l'OM contre Lille, ce mardi soir au Vélodrome. Le directeur sportif marseillais ne comprend pas.

Match houleux ce mardi soir entre l’OM et Lille, avec une folle fin de match. Les Marseillais ont égalisé à la dernière seconde, ce qui a surtout créé une confusion autour des bancs de touche où les provocations ont éclaté. Au final, c’est Mehdi Benatia qui a été expulsé par M. Turpin, lui qui était au coeur de la mêlée. Le directeur sportif de l’OM, qui était déjà dans les viseurs des officiels depuis ses propos à leur encontre après le match gagné à l’OL, est immédiatement intervenu après sur beIN Sports pour demander des explications et régler ses comptes.

Dans un discours très musclé, il accuse clairement le 4e arbitre, qui a provoqué son expulsion, d’inventer des menaces. « Ce soir, ce que je viens de vivre, c'est grave ! Il y avait du monde, j'ai demandé au 4e arbitre de dire à Turpin qu'il y avait quand même penalty et il a dit que je l'ai menacé. Je sais que je ne peux rien dire, mais retrouvez moi les images ! J’ai le droit de rien faire, de ne pas parler, de ne pas travailler. Alors je vous demande un service : Retrouvez moi les images. Pourquoi je n'ai pas le droit de parler ? Pourquoi il y a 25 personnes autour et moi quand je parle, Monsieur Turpin fait 50m et me met le rouge. Qu'est-ce que j'ai de différent des autres ? Je n'ai pas le droit de défendre mon équipe. Il faut peut-être que je pose ma démission et que je trouve un autre boulot. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce traitement ? », a résumé l’ancien international marocain, passablement agacé du traitement réservé à lui et à l’OM, plus que de l’élimination de son équipe de la Coupe de France.