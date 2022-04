OM : Gerson au-dessus de Neymar et Paqueta, ça s'enflamme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique de Marseille a fait un grand pas vers la qualification directe pour la Ligue des champions en battant le Stade de Reims ce dimanche soir en Ligue 1. La performance de Gerson, buteur, est soulignée.

L'OM enchaîne en cette fin de saison. Avec leur succès sur la pelouse du Stade Reims ce dimanche soir en Ligue 1, les hommes de Jorge Sampaoli ont repris six points d'avance sur la troisième place, occupée par Rennes. Les Phocéens n'ont pas réalisé leur meilleure performance de la saison mais encore une fois, le mental olympien aura fait la différence. Cerise sur le gâteau, l'OM aura pu profiter du talent de Gerson, buteur après un magnifique exploit individuel. Le Brésilien, critiqué en début de saison, justifie peu à peu le prix de son transfert (plus de 20 millions d'euros) et s'affirme comme un élément fort du groupe de Jorge Sampaoli. Pour certains, l'ancien de Flamengo est le Brésilien qui réalise tout simplement la meilleure saison en Ligue 1. C'est en tout cas l'avis de Walid Acherchour.

Gerson en feu, c'est lui le meilleur

𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐝𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 💪



Dans un match très fermé, nos Olympiens sont parvenus à faire sauter le verrou rémois par l'intermédiaire de @GersonSantos08 🇧🇷



Le résumé du match 👉 https://t.co/xMnJIZsbUT pic.twitter.com/OlwjuuWAVf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2022

Présent sur le plateau de Winamax TV, le consultant n'a pas manqué de rendre hommage à Gerson, auteur de 7 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison sous les couleurs de l'OM. « La question peut se poser par rapport aux Brésiliens. Bruno Guimaraes est parti à Newcastle. Les gros brésiliens sont Marquinhos, Neymar et Paqueta notamment. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur brésilien en France parce que quand Neymar décide, bah ça reste le meilleur aujourd'hui. Marquinhos et Paqueta sont aussi au-dessus. Mais maintenant, je pense que Gerson est le Brésilien qui réalise la meilleure saison dans le championnat de France. J'en suis persuadé. Quand on voit le contexte adaptation. Quand je vois le contexte collectif, le fait de s'imbriquer avec plusieurs rôles sous Sampaoli. (...) Son adaptabilité, son rendu et sa progression, je trouve ça très intéressant » , a indiqué Walid Acherchour, qui souhaite donc valoriser la saison de Gerson par rapport à celle de ses autres compatriotes.