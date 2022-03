L'OM plonge, le podium officiellement en danger

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Défait sur sa pelouse du Vélodrome ce dimanche soir contre l’AS Monaco (0-1), l’Olympique de Marseille peut commencer à craindre le pire dans la lutte pour le podium.

Depuis quelques semaines, le club phocéen cale complètement. Lors des trois derniers matchs de L1, contre Clermont (0-1), Troyes (1-1) et l’ASM (0-1), l’OM n’a effectivement pris qu’un seul point. Un rythme de relégable d’autant plus inquiétant que les mauvaises performances arrivent surtout au Vélodrome, où Marseille n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs. Pas étonnant donc de voir que les ultras marseillais ont copieusement sifflé leurs joueurs au coup de sifflet final ce dimanche soir après la nouvelle déroute contre Monaco. Avant de retrouver les joies de l’Europa Conférence League contre Bâle jeudi, l’OM peut en tout cas commencer à avoir peur par rapport à sa place sur le podium.

L'OM en danger pour le podium

Si le groupe de Jorge Sampaoli est encore sur la troisième marche, il a quand même perdu une place ce week-end, vu que Nice est passé devant grâce à sa victoire contre le PSG samedi. Mais si Marseille a désormais deux points de retard sur l’OGCN, le club phocéen doit maintenant plutôt regarder derrière, vu que Rennes revient fort, à une seule petite longueur. Autant dire que les Marseillais vont vite devoir se ressaisir s’ils veulent revoir la Ligue des Champions, le grand objectif fixé par Frank McCourt et Pablo Longoria, la saison prochaine. En tout cas, en l’état actuel des choses, Marseille peut clairement craindre le pire d’après de nombreux suiveurs de la L1…

À Lens, le 22 janvier, l’OM avait signé une performance XXL. Elle a débouché sur… pas grand chose. Et ça dépasse le simple cas Milik. Là ou pas là, ça coince. — Maxime Dupuis (@maximedupuis) March 6, 2022

Le calendrier de l'OM pourrait vite faire reculer l'OM au classement si la dynamique de jeu ne change pas :

- à Brest

- vs Nice

- à Saint-Etienne

- vs Montpellier

- à Paris

- vs Nantes — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) March 6, 2022

L’OM de #Sampaoli promettait la fureur et le spectacle. Tout compte fait, il y aura plus d’ennuis que de plaisir. La perspective comptable, du podium, relève du mirage vu les failles à domicile. #OMASM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) March 6, 2022