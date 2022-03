L1 : En pleine galère, l'OM relance Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

27e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - AS Monaco : 0-1.

But : Gelson Martins (59e) pour Monaco.

Attendu au tournant après ses dernières contre-performances en L1, l’Olympique de Marseille n’a pas relevé la tête contre l’AS Monaco, bien au contraire même (0-1)...

Sous la pression de Nice dans la course à la deuxième place de la Ligue 1, le club phocéen se devait de faire un bon résultat face à Monaco. Sauf qu’en première période, Guendouzi (14e), Rongier (22e) et Payet (27e) butaient sur Nubel. Juste avant la mi-temps, l’OM aurait même pu être puni par Jean Lucas, mais le but du milieu brésilien était refusé pour un hors-jeu (42e). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre changeait. Plus aussi souverain, Marseille subissait les assauts de l’ASM, et Gelson Martins ouvrait la marque avant l’heure de jeu. Dans la foulée d'un tir sur le poteau de Volland, l’attaquant portugais envoyait la balle au fond des filets de Pau Lopez, qui ne pouvait que constater les dégâts après la validation du but par la VAR (0-1 à la 58e). Par la suite, Milik ratait l'égalisation sur un caviar de Guendouzi (73e), et puis plus rien ou presque côté marseillais...

⏱ 90’ | 0️⃣ - 1️⃣



L'OM s'incline face à Monaco. Prochain 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 jeudi avec la réception de Bâle à l'@orangevelodrome en @europacnfleague. #OMASM pic.twitter.com/RljpoK5xDZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2022

À cause de cette deuxième défaite de suite au Vélodrome, après celle subie face à Clermont en février, l’OM reste donc troisième de la L1, à deux points de Nice. Un temps en avance sur ses poursuivants, le groupe de Jorge Sampaoli n’a maintenant plus qu’une longueur d’avance sur Rennes dans la lutte pour le podium. De son côté, Monaco réagit donc parfaitement après son élimination de la Coupe de France à Nantes cette semaine. Désormais huitième à trois points du Top 5, l’ASM de Philippe Clement peut continuer à croire en l'Europe.