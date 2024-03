Bouanga veut venir, l’OM a brisé son rêve

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêt à quitter le Los Angeles FC cet hiver, Denis Bouanga avait multiplié les appels du pied. L’ailier gauche souhaitait revenir en Ligue 1 et rêvait d’atterrir à l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen n’a pas conclu son transfert malgré des contacts pendant le mercato.

Passeur décisif contre les Sounders de Seattle (2-1) samedi dernier, Denis Bouanga a débuté la nouvelle saison de Major League Soccer sur les mêmes bases. L’ailier du Los Angeles FC s’éclate aux Etats-Unis, où il totalise 41 buts en 58 matchs depuis son arrivée en 2022. Il n’empêche que le Français n’est pas totalement épanoui pendant son exil. Lors du mercato hivernal, Denis Bouanga avait multiplié les appels du pied pour retrouver un club en Ligue 1.

Les appels du pied de Bouanga

« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille », expliquait l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne au quotidien Ouest-France. Puis quelques jours plus tard, l’ailier de 29 ans avait répété son message devant les médias locaux. « La fin de mon aventure américaine ? En tout cas, moi je le veux, avait-il insisté. J'ai dit en conférence de presse que j'aimerais retourner en Europe, pourquoi pas en France, et me rapprocher de ma famille. »

Dimanche dans Téléfoot, Denis Bouanga vous raconte sa Story ! Auteur de 41 buts en 58 matchs depuis son arrivée en 2022 à Los Angeles, le Gabonais s'éclate en MLS. Contacté par l'OM au mercato il rêve de signer à Marseille



RDV dimanche à 11h, dans la Stoy de @marinemrk pic.twitter.com/L1CHxeEOVA — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 2, 2024

On évoquait alors un possible intérêt du Racing Club de Lens, ou encore de l’OGC Nice, qui a préféré miser sur le jeune Mohamed Ali Cho. Denis Bouanga a aussi eu des touches avec l’Olympique de Marseille qui, d’après l’émission Téléfoot, a contacté le joueur passé par le Nîmes Olympique. Une excellente nouvelle pour le natif du Mans qui rêve de rejoindre le club phocéen. Mais le pensionnaire du Vélodrome n’était pas allé plus loin. Le départ avorté de Luis Henrique aurait-il provoqué l’échec de ce dossier ? En tout cas, la direction olympienne s’est contentée de l’avant-centre Faris Moumbagna pour renforcer son secteur offensif.