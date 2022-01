L'OM ne rigole pas, Milik se marre bien au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Impensable il y a quelques mois, la question se pose désormais sérieusement sur l’OM sans Arkadiusz Milik.

Quand le Polonais n’est pas là, les Marseillais arrivent à développer un jeu plus fluide, surtout avec un Dimitri Payet qui se plait à être entre les lignes. L’ancien de Naples, qui a été annoncé proche de quelques formations cet hiver, avec notamment la Juventus intéressée pour changer son attaque, a de quoi s’interroger sur son avenir. Mais malgré les critiques et les passages de plus en plus réguliers sur le banc, Arek Milik n’est non plus du genre à se démoraliser ou à perdre confiance en lui. A une grosse semaine de la fin du marché des transferts, il a du mal à s’imaginer changer de club, même s’il conserve une belle cote en Série A. En tout cas, comme il l’a confié à Canal+ Pologne, il prend avec une certaine dérision les rumeurs sur son départ express de l’OM. « Les informations sur mon transfert ou mon prêt ? C’est marrant parce que je ne sais rien », a livré Milik, dans une prise de parole qui rappelle celle d’Alvaro Gonzalez.

Milik poussé dehors comme Alvaro ?

Réalisateur sur son troisième ballon joué, Cedric Bakambu a donc autant de but en L1 cette saison qu’Arkadiusz Milik 😳😳 #RCLOM — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 22, 2022

Ce dernier avait pris en dérision les informations sur son départ de l’OM dès cet hiver, avant de déchanter ces derniers jours en voyant que Pablo Longoria essayait de le caser ailleurs. Méfiance donc, car Pablo Longoria a des ambitions sur le marché des transferts, mais il est pour le moment coincé sur ses investissements en raison du manque de départs. En tout cas, chez les supporters ou les suiveurs marseillais, le vent a vite tourné, et personne ne pleurerait Milik s’il venait à changer d’air. « Ça valide 30 minutes de très grande qualité de l’OM. Et au passage une confirmation de plus que cette équipe est vraiment plus belle et plus performante sans Milik. Si il y avait besoin d’avoir la confirmation », soulignait ainsi le journaliste Walid Acherchour, pour qui Cédric Bakambu a quasiment déjà fait oublier l’ancien napolitain.