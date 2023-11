L'OM hué par ses supporters, Gattuso leur donne raison

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a rendu un triste copie contre Lille, et le Vélodrome a fait comprendre son mécontentement. C'est normal, estime l'entraîneur italien de l'OM qui estime que le public a eu raison.

Gennaro Gattuso est trop expérimenté pour ne pas savoir que sans résultat son message ne passera pas auprès des supporters de l'OM. Si l'ancien joueur de l'AC Milan bénéficie de la confiance des virages, cela pourrait rapidement se tendre si son équipe ne gagne pas, et si le jeu pratiqué est aussi indigent que celui déployé contre Lille. Une performance qui a été accueillie par les sifflets et les huées du Vélodrome, encore une fois déçu cette saison. Au moment d'analyser la rencontre, Gattuso a pris du temps pour parler de l'attitude des fans phocéens et il a clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas scandalisés de cette ambiance polaire en fin de match alors que Marseille et le LOSC se séparaient bons amis après ce 0-0 soporifique.

Le public paie sa place, l'OM doit rendre la monnaie

⏱️ 90+4’ | #OMLOSC 0️⃣-0️⃣



⏹️ C’est terminé : nos Olympiens concèdent le match nul face au LOSC.



🗓️ Prochain rendez-vous ce jeudi à Athènes dès 21h pour la 4ème journée d’@EuropaLeague. pic.twitter.com/BI8k80OPxu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 4, 2023

Face aux médias, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille estime que le public fait des efforts pour venir au stade et qu'en contrepartie les joueurs de l'OM doivent lui en donner pour son argent. « On voulait gagner, les supporters aussi, mais on savait que ce serait un match difficile. On ne peut pas être parfait en un mois, mais je le répète, tactiquement on a fait un très bon match. On doit faire mieux techniquement dans les 30 derniers mètres. Je suis content de la prestation, mais je comprends la déception du public. J’ai une grande confiance en mon équipe. On doit trouver de la continuité dans les résultats et on a encore une grosse marge de progression. On est des professionnels bien payés. Donc je respecte le public qui paie son billet. Ça m’est déjà arrivé d’être sifflé et il y a une seule solution : réagir et travailler », a prévenu Gennaro Gattuso. L'OM, qui se déplace jeudi soir à Athènes en Europa League, aura 90 minutes pour se remettre ses bouillants supporters dans la poche. Sinon cela pourrait tout de même commencer à souffler très fort au dessus de Marseille.