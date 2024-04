Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite déchire le calendrier

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après le coup de chaud mis par RMC sur le dossier de la vente de l'Olympique de Marseille, retour à la case réalité. Car la fameuse vente tant attendue se fait attendre, et à dire la réalité, la date d'une officialisation est totalement floue.

C'est la question que se pose ceux qui croient réellement que les investisseurs saoudiens sont à la porte des bureaux de l'OM : quand sera officialisée la vente du club de Frank McCourt à ces richissimes repreneurs ? Depuis 2021, tout a été dit et son contraire, y compris par certains de nos confrères, même si un journaliste très bien informé comme Mohamed Bouhafsi a toujours fermement démenti que le club phocéen soit en passe d'être racheté. Ces derniers temps, la date du 18 juin a également été balayée d'un revers de la main. Mais si éventuellement les nouveaux propriétaires de l'Olympique de Marseille veulent changer la trajectoire du club rapidement, il faudra qu'ils se positionnent cet été. Cependant, Thibaud Vézirian, toujours très affirmatif concernant la venue des Saoudiens, est nettement moins précis pour dire un peu plus précisément quand cela se fera.

Une annonce d'ici le 30 juin pour la vente de l'OM ?

Toujours persuadé que les investisseurs saoudiens ont déjà injecté de l'argent dans les caisses de l'OM, le journaliste d'Entrevue hésite à donner une nouvelle deadline. « D’ici au 30 juin qui est la fin de la saison économique pour les clubs, et les passages à la DNCG qui se font aussi en juin, on peut avoir donc une annonce. Ce qui ne veut absolument pas dire qu’il y a des certitudes, il n’y en a jamais dans les affaires. Les affaires sont les affaires et donc il faut rester très tranquille là-dessus, mais vu la situation du club, du foot français aussi qui met fin à l’ère Mbappé, pour créer une nouvelle ère PSG-OM, c'est très important en parallèle des droits télé donc oui, l’OM doit changer de dimension, mais on attend et on va voir ce que les hommes d’affaires nous réservent », explique Thibaud Vézérian, qui fait réagir ses détracteurs.

- Des ministres, des avocats, des ambassadeurs, des députés, des footballeurs pro, des agents de joueurs!



- Tu as des noms à nous donner Vezirian !? Des preuves !?



- Tout a été dit. T’as qu’à regarder mes vidéos YouTube ou monter en visio sur mon Brunch Foot.#VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/RoT6AGko8h — {PrªGmA} (@Avec_Ceci_) April 10, 2024

Car forcément, ce flou artistique sur la date de l'officialisation peut permettre de faire encore une pirouette si tout cela ne se concrétise pas. Et certains petits malins rappellent qu'en 2022, c'était la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie qui avaient déjà repoussé l'annonce de la vente de l'OM. Les mois passent et le scénario devient un petit peu illisible, même pour ceux qui croient réellement que cela va se faire de manière imminente.