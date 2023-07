L'OM fonce sur un serial buteur en attaque

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

En quête d'un attaquant de pointe, l'Olympique de Marseille recherche activement son bonheur sur le marché des transferts. Le club de la cité phocéenne piste un joueur extrêmement convoité et dont la signature risque d'être difficile.

Avec le départ officiel d'Alexis Sanchez et celui d'Arkadiusz Milik à la Juventus de Turin, l'OM a cruellement besoin d'un attaquant pour la saison prochaine. Car pour le moment, Vitinha ne présente pas assez de garanties. Alors que Marseille va bientôt participer au tour préliminaire afin d'accéder définitivement à la Ligue des Champions, le recrutement d'un attaquant est primordial. Si plusieurs noms sont associés à l'OM, pour le moment, aucun joueur n'est proche de poser ses bagages à la Commanderie. Pourtant, selon les informations de O Jogo, Mehdi Taremi, très courtisé sur le marché des transferts, est également pisté par l'OM. Pablo Longoria apprécié particulièrement le profil de l'attaquant du FC Porto qui sort d'une saison à 31 buts avec les Dragons. Seul petit bémol, la concurrence est (très) rude.

L'OM lorgne Taremi, la Premier League aussi

Le média portugais avance que l'OM n'est pas le seul sur le dossier puisque de nombreux clubs de Premier League ont jeté leur dévolu sur le joueur de 30 ans. Et pas n'importe lesquels car ce sont Arsenal et Manchester United qui suivent Mehdi Taremi. Tottenham est aussi sur le coup et sera certainement encore plus intéressé si Harry Kane venait à quitter les Spurs. L'AC Milan est l'autre équipe qui souhaite enrôler l'international iranien (69 sélections). En fin de contrat dans un an, Mehdi Taremi est évalué à 18 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Une somme à la portée de l'OM mais qui devra se montrer persuasif car les cadors du vieux continent ont des moyens plus conséquents pour offrir un plus gros salaire au numéro 9 de la Team Melli. Auteur de 80 buts en 147 apparitions avec le FC Porto, Taremi est une référence à son poste au Portugal et a largement les qualités pour s'imposer dans un club du top 5 européen. Marseille est à l'affût.