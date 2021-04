OM : Papu Gomez pour Thauvin, Séville est chaud

Dans : OM.

A 28 ans, Florian Thauvin est en fin de contrat cet été à l’OM. Un champion du monde gratuit, cela intéresse du monde, même si pour le moment, aucun club n’a avancé concrètement.

Il faut dire que l’ailier marseillais est très gourmand sur le plan financier, lui qui était déjà l’un des plus gros salaires du club phocéen. Et vu ses récentes performances, avec une année blanche sur une grosse blessure et des derniers mois qui ne font pas se soulever les foules, notamment en Coupe d’Europe, Florian Thauvin représente plus un pari qu’une valeur sure pour un club européen de haut niveau. Toujours autant attiré par les joueurs de Ligue 1, le FC Séville est pourtant prêt à prendre le risque affirme Calcio Mercato. Le média italien, qui évoque bien évidemment en filigrane l’intérêt du Milan AC pour le joueur de l’OM, explique que la formation andalouse est partante pour faire un gros effort pour obtenir gain de cause. Cela veut dire se séparer d’un joueur recruté l’hiver dernier.

Il s’agit de Papu Gomez, arrivé après un bras de fer avec l’Atalanta Bergame alors qu’il en était le maestro. Mais à 33 ans, l’Argentin ne parvient pas à s’acclimater à la Liga, et pour un joueur qui touche 3 ME par an jusqu’en juin 2024, l’addition est salée. Si le FC Séville parvient ainsi à se libérer à ce niveau, alors un effort copieux devra être consenti pour faire signer Florian Thauvin, qui retrouverait notamment un certain Lucas Ocampos sur les bords du Guadalquivir. C'est le deuxième club espagnol à surveiller "Flotov", après l'Atlético Madrid. En tout cas, le Milan AC, refroidit par les prétentions salariales de l’ailier de l’OM, s’est déjà tourné vers d’autres solutions, et notamment l’international français de Lille Jonathan Ikoné. Son transfert sera par contre payant, mais la répercussion à verser sur le salaire du joueur du LOSC serait jugé beaucoup plus intéressante par les Milanais, sans compter que l’ancien du PSG n’a que 22 ans.