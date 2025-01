L’OM flaire un bon coup, Chelsea ferme brutalement la porte

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la signature de Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille va continuer à renforcer sa défense. Le club phocéen souhaite également attirer un latéral gauche et s’imaginait piocher dans l’effectif de Chelsea. Mais le manager des Blues Enzo Maresca s’oppose au départ de l’international portugais Renato Veiga.

Habitué à renouveler son effectif à chaque mercato, Pablo Longoria va encore profiter de cette période hivernale pour apporter quelques retouches. Le président de l’Olympique de Marseille, en accord avec le directeur sportif Medhi Benatia et l’entraîneur Roberto De Zerbi, met d’abord l’accent sur le secteur défensif. L’Italo-Brésilien Luiz Felipe est venu apporter une solution supplémentaire en charnière centrale. Et dans les semaines à venir, il faut s’attendre à voir des latéraux débarquer.

Malgré la présence de Quentin Merlin et d’Ulisses Garcia, le club phocéen semble aussi à la recherche d’un défenseur pour le couloir gauche. L’actuel dauphin du Paris Saint-Germain s’est effectivement placé sur la piste Renato Veiga (21 ans). Recruté pour 14 millions d’euros l’été dernier, le latéral de Chelsea doit se contenter d’un faible temps de jeu (7 apparitions en Premier League). La direction olympienne y a vu une opportunité à saisir. Sauf que le manager des Blues Enzo Maresca tient à conserver l’international portugais.

« Renato est notre joueur, a réagi l’Italien. Il jouera samedi et c'est un joueur que nous sommes heureux d'avoir avec nous. Le dernier match qu'il a joué, c'était contre Tottenham à l'extérieur, nous l'avons aligné dans un moment difficile du match. Cela montre à quel point nous avons confiance en lui. Mais comme je l'ai déjà dit, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que je pense, ou ce que le club pense, ou ce que le joueur pense. Nous devons tous prendre la bonne décision pour le club, pour les joueurs et pour le manager. » Renato Veiga était bien titulaire lors du match de FA Cup contre Morecambe (D4 anglaise) ce samedi. Un message clair pour l'Olympique de Marseille, mais aussi Naples et Wolverhampton.