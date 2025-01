L'OM fait une offre en Italie, c'est une énorme surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que les regards se tournent vers le dossier du remplaçant d'Elye Wahi, l'Olympique de Marseille a poussé ses pions concernant la signature d'un milieu défensif qui évolue en Serie A.

Le mercato d'hiver se terminera le 3 février prochain, et d'ici là Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne vont pas dormir beaucoup. Même si c'est la possible venue d'Amine Gouiri qui suscite bien des commentaires ces dernières heures, les deux dirigeants de l'Olympique de Marseille ne travaillent pas uniquement sur cette opération, aussi spectaculaire soit-elle. Car à en croire Nicolo Schira, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato, les responsables de l'OM viennent de faire un premier pas vers Vérone au sujet de Reda Belahyane. Le jeune milieu défensif international marocain est suivi de près par Roberto De Zerbi, et l'Olympique de Marseille est entré en action, révèle ce samedi notre confrère transalpin, confirmant au passage ce qui se disait depuis des semaines au sujet de l'intérêt de l'OM pour le joueur révélé sous le maillot de l'OGC Nice.

#OlympiqueDeMarseille are preparing the first bid to submit to #Verona to try to sign the midfielder Reda Belahyane. Verona ask €15M to sell him. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/xBOrZrJ1VA — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 25, 2025

A la veille du choc entre le Gym et l'OM, et un an après le départ de Reda Belahyane de Nice pour le Hellas Vérone moyennant 500.000 euros, l'Olympique de Marseille prépare une première offre qui va rapidement être soumise au club actuellement 18e de Serie A. Selon Nicolo Schira, du côté de Vérone, on exige 15 millions d'euros pour laisser partir Belahyane durant ce mercato d'hiver, mais l'Olympique de Marseille n'ira probablement pas jusqu'à ce montant. Dans ce dossier, l'OM pourrait cependant être opposé frontalement à un monstre européen, puisque la presse italienne révèle l'intérêt de Chelsea pour le milieu de terrain international marocain. Et on le sait, les Blues ne sont pas du genre à chipoter quand ils veulent un joueur. Mais le club phocéen a souvent réussi à faire basculer dans le bon sens des dossiers qui ne semblaient pas être gagnés d'avance.