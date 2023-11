L'OM est « ‍une catastrophe ‍», Walid Acherchour est désolé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM commence à sérieusement s'inquiéter pour sa saison en Ligue 1, la défaite à Lens ayant mis le club phocéen du mauvais côté du classement. Walid Acherchour est sans pitié avec Marseille.

Le ciel est tombé sur la tête de l'Olympique de Marseille dimanche soir lorsqu'à l'entame du temps additionnel Jonathan Gradit a marqué le but de la victoire lensoise. Déterminée à finir sur le podium de la Ligue 1, le club de Pablo Longoria a brusquement compris que le danger se situait désormais puisque même si l'OM est classé au dixième rang de classement, Lorient 16e et barragiste, n'a que deux points d'avance, Marseille ayant le match contre l'OL à jouer. La venue de Gennaro Gattuso a beau avoir enthousiasmé le peuple marseillais, il n'y a eu aucun effet Gattuso sur les performances de l'équipe. A l'occasion du WFC, Walid Acherchour a reconnu qu'il se posait d'énormes questions sur la saison de Marseille.

Longoria a perdu la main au mercato

L’OM est très loin du compte en championnat. Individuellement les recrues sont très loin du compte, collectivement cette équipe est très loin du compte et comptablement ils sont très loin du compte. Je vois pas de progression ni dans le jeu, ni dans les résultats. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 12, 2023

Le membre de l'After Foot ne craint pas une descente de l'Olympique de Marseille, mais il se demande tout de même où va l'OM. « L’équipe de Gattuso, je n’arrive toujours à comprendre ce qu’elle veut faire avec ou sans le ballon (…) Le gros problème avec l’OM, c'est que souvent la pièce elle tombe du mauvais côté. Contre Nice, comme contre Lens, c’était plutôt homogène entre les deux équipes et finalement, ils prennent un but sur un coup de pied arrêté. Attention, je dis bien que l’OM, c'est une catastrophe, mais en plus de ça, dans les gros matchs, généralement ça tombe du mauvais côté (…) Pablo Longoria a ses responsabilités dans les choix faits au mercato, c’est lui qu’est allé chercher Vitinha à ce prix-là, et c’est aussi lui qui a recruté Aubameyang avec un tel salaire. On ne saura jamais la fin mot de l’histoire avec Alexis Sanchez, mais chacun se fera son opinion. On aimerait bien entendre Longoria dans les prochains jours pour qu’il nous explique un peu ce qui se passe à Marseille », réclame le membre du WFC.