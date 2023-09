Les menaces et les intimidations, le vrai OM c'est ça ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La crise est totale à l’OM en raison du conflit entre les Ultras et la direction du club, laquelle s’est mise en retrait à l’initiative de Pablo Longoria tandis que Marcelino a purement et simplement démissionné. Une élue de Marseille tente de relativiser la portée du problème.

Alors que l’équipe joue ce jeudi soir son premier match d’Europa League sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, l’Olympique de Marseille est en crise. Lundi soir, la réunion entre les responsables des groupes de supporters et la direction du club a viré au règlement de compte et a plongé le club phocéen dans un épais brouillard. Frank McCourt est pris au dépourvu et n’a aucune solution de repli en cas de démission de Pablo Longoria, lequel n’est pas encore certain de partir.

Samia Ghali vole au secours des Ultras de l'OM

Du côté des Ultras, l’opinion publique s’est globalement retournée contre eux en raison de leur attitude souvent belliqueuse et de la défense de leurs intérêts personnels plutôt que ceux du club. Mais bizarrement, les groupes de supporters olympiens, dont les responsables veulent chasser Pablo Longoria loin du club, peuvent compter sur le soutien des élus locaux. Sur l’antenne de BFM Marseille ce jeudi, Samia Ghali, adjointe au maire en charge des grands évènements, a pris la défense des Ultras de l’OM.

« Ça ne m’inquiète pas, on a la chance d’avoir à Marseille d’avoir des supporters exceptionnels avec cette fougue qui les emporte par moment. Une chose est sure : ils aiment le stade Vélodrome, l’OM et ça n’a pas de prix. Les clubs de supporters, c’est le vrai Marseille avec tout ce que ça comporte, le bon et le pas bon. Je n’ai pas d’inquiétude sur le fait que les choses finissent par s’apaiser. Il ne faut pas ajouter du feu au feu et laisser les choses s’organiser. Nous avons des évènements très importants pour Marseille, nous n’allons pas gâcher la fête. Il y a le match ce soir, le pape, la foire de Marseille. Beaucoup d’évènements sont concentrés sur quelques jours donc comprenez quand même que la priorité est là » a commenté l’adjointe à la mairie de Marseille, se rangeant sans trop de surprise derrière les supporters... Ces derniers, pointés du doigt pour leur pouvoir toujours aussi important au sein de l'OM, ont aussi de l'influence sur la vie politique et la vie locale, surtout en cette période où les forces de l'ordre sont mobilisés sur de nombreux grands évènements. La Ville de Marseille tente donc de minimiser ces évènements, même si cela ne passe pas forcément à la vue des réactions à la prise de parole de Samia Ghali.