L'OM est nul, Nabil Djellit ne sauve qu'un joueur

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir au Stade Vélodrome, l'OM n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face au FC Metz. Un résultat inquiétant même si Faris Moumbagna a eu le temps de se mettre en évidence.

L'OM n'y arrive plus ! Depuis le début de l'année 2024, les hommes de Gennaro Gattuso ne cessent de s'enfoncer. Après la défaite dans l'Olympico face à l'OL, les Phocéens se devaient de réagir contre le FC Metz ce vendredi soir. Mais rien n'a été ou presque dans cette rencontre. Très rapidement, l'OM a vu rouge suite à une mauvaise intervention de Samuel Gigot. De quoi tout compliquer même si finalement, ce sont bien les Marseillais qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Faris Moumbagna avant de se faire égaliser dans la foulée. Même à 10 contre 11, l'OM a eu la mainmise sur le jeu face à des Lorrains trop timorés pour tenter d'aller chercher la victoire. De quoi blaser grandement Nabil Djellit, même s'il veut mettre en lumière la prestation de Moumbagna.

L'OM en dépression, Moumbagna marque des points

Sur son compte X, le journaliste a en effet posté en marge de ce nul de l'OM face à Metz en Ligue 1 : « Moumbagna a déjà fait oublier Vitinha... L'OM laisse filer 2 pts contre l'équipe la plus nulle de Ligue 1 dans le jeu. Même en supériorité numérique, les Messins ont joué en bloc bas. Si vous avez été possible de jouer derrière leur but, ils l'auraient fait. Sinon j'ai bien aimé Faris Moumbagna ». Les Olympiens, en pleine crise de résultats, vont devoir très vite se projeter sur les prochains rendez-vous. Surtout que ces derniers s'annoncent encore une fois périlleux. Ce sera d'abord jeudi soir à Hambourg en Ligue Europa face au Shakhtar puis à Brest dimanche soir en Ligue 1. On en saura plus à la fin de la semaine donc, alors que l'avenir de Gennaro Gattuso semble désormais s'écrire en pointillés.