L'OM s'enfonce encore contre Metz

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Orange Vélodrome

OM-Metz 1-1

Buts : Moumbagna (56e) pour l’OM, Udol (61e) pour Metz

Exclusion : Gigot (31e) pour l’OM

L'OM a encore perdu des plumes. Les Phocéens ont été accrochés par Metz 1-1 au Vélodrome. C'est le cinquième match sans succès de rang pour l'OM.

Toujours sans succès en Ligue 1 en 2024, l'OM devait enfin se lancer face à une équipe messine qui restait sur 7 défaites de rang. Le début de match était prometteur pour l'OM qui avait le contrôle du jeu. Néanmoins, Oukidja repoussait parfaitement les rares tentatives marseillaises. Peu en réussite en ce moment, l'OM subissait un coup dur avec le carton rouge de Gigot avant la demi-heure. Le défenseur marseillais rendait hommage à son frère, joueur de rugby à XIII, en plaquant Mikautadze à 25 mètres des buts. Après consultation de la VAR, l'arbitre l'expulsait pour annihilation claire d'une occasion de but. Mais, même à 10, l'OM maintenait sous pression Oukidja. De la tête, Ounahi forçait l'international algérien à une parade du pied (42e).

⏱️ 90+4’ | #OMFCM 1️⃣-1️⃣



Match nul entre l'OM et le FC Metz.



🗓️ Prochain rendez-vous jeudi 15 février à 18h45 en #EuropaLeague contre le Shakhtar. pic.twitter.com/6GIFCCJE5U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2024

L'OM reprenait sa domination de plus belle même si Mikautadze, esseulé dans la surface, obligeait Lopez à une parade salvatrice (51e). Les recrues récompensaient enfin les efforts marseillais. Après un premier tir dangereux d'Aubameyang, Merlin trouvait parfaitement Moumbagna pour l'ouverture du score. Le premier but du Camerounais n'était pas fêté longtemps. Les défenseurs marseillais oubliaient le marquage sur Udol après un corner et ce dernier trompait Lopez de la tête. Un coup dur pour l'OM qui n'arrivait plus à créer le danger, gêné par son infériorité numérique. Impuissant pour gagner le match, l'OM devait concéder un 3e nul de suite à domicile. Sifflé par son propre public, l'OM s'englue au 7e rang. Metz, 16e, prend un point précieux et se rapproche à 2 points de l'OL 15e.