L'OM est en crise, Yoann Riou tire le signal d'alarme

Par Claude Dautel

A 11 contre 10 pendant une bonne partie de seconde période, l'OM a été tenu en échec par un promu (2-2). Une semaine après avoir gagné son premier match en Ligue 1, mais quelques jours après son élimination européenne, Marseille est déjà rattrapé par ses vieux démons.

L’OM a été malmené samedi dernier au Vélodrome, mais les joueurs de Marcelino s’en sont sortis face à Reims après un vrai bon match. Mais le fiasco en Ligue des champions mettait un gros coup de pression sur le déplacement de vendredi à Saint-Symphorien, et cela même si Metz restait sur une gifle prise à Rennes. Sur le papier, l’Olympique de Marseille était donc grandissime favori, et lorsque le jeune Soglo a ouvert le score, tout semblait être réglé. D’autant plus qu’à l’heure de jeu, les Lorrains se retrouvaient à dix après l’expulsion de Lo. Mais le scénario a totalement dérapé et finalement l’OM a bien failli repartir de Metz avec une défaite, Vitinha évitant le fiasco total. Au moment d’analyser cette rencontre, Yoann Riou estime que Pablo Longoria ne doit pas prendre cela à la légère.

L'OM est dans le dur, c'est indéniable

Le journaliste est revenu sur ce match Metz-OM, et sur le plateau de l’Equipe du Soir il n’a pas masqué que ce début de saison était inquiétant. « Il y a déjà eu l’élimination catastrophique contre le Panathinaïkos au 3e tour préliminaire de C1, en étant lamentable en Grèce et 50.000 occasions au retour sans les mettre. Là, tu es contre Metz, tu mènes 1 à 0 et tu te retrouves à 11 contre 10 et tu prends deux buts contre une équipe qui n’est ni le Brésil ni l’Argentine. Alors oui, l’OM a des occasions, oui, c'est plaisant, mais ça manque d’efficacité, ça manque de méchanceté, de grinta, de puissance. C’est joli et mignon, mais si là, ce n’est pas la crise à l’Olympique de Marseille, je ne vois pas ce qu’il faudrait »,