OM: Un départ ou le placard, Alvaro a le choix

Par Mehdi Lunay

La fin du mercato approche et l'OM n'a toujours pas trouvé de point de chute pour Alvaro Gonzalez. Les Marseillais aimeraient se séparer du défenseur et de son salaire mais ce dernier refuse les propositions. Avec sa décision, il risque de ne plus jouer avant un moment.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, les clubs ne peuvent plus réfléchir et tergiverser trop longtemps. C'est l'heure de trancher dans le vif et de prendre des décisions fortes. A l'OM, priorité est au dégraissage de la masse salariale. Les indésirables doivent partir, surtout quand une offre se présente et qu'elle convient à la direction. C'est pourquoi le cas d'Alvaro Gonzalez irrite au plus haut point dans les hautes sphères du club. Le départ de l'Espagnol est une priorité de Pablo Longoria pour pouvoir libérer l'OM d'un salaire bien handicapant, plus de 220 000 euros, pour les recrutements futurs.

Alvaro snobe trop de clubs, le loft l'attend déjà

Cependant, à quelques jours de la fin du mercato, Alvaro n'a toujours pas quitté la Canebière et on ne peut pas dire que le défenseur de 32 ans fasse un effort pour y parvenir. Il a déjà refusé fermement une offre des Girondins de Bordeaux, ne voulant pas rejoindre le 17e de Ligue 1 et ses difficultés nombreuses. Mais, c'est pour l'heure la proposition la plus sérieuse parvenue dans les bureaux de l'OM.

🇹🇷 Galatasaray s'intéresse à Alvaro Gonzalez et pourrait proposer à l’OM un prêt cet hiver, avec option d’achat à la fin de la saison. Selon nos informations, le défenseur espagnol réfléchit à cette option. — RMC Sport (@RMCsport) January 24, 2022

Bordeaux n'est pas le seul club qui s'est positionné sur Alvaro. En Espagne, l'ancien joueur de Villarreal intéresse Osasuna et Levante, les 11e et 20e de Liga. Mais, ces deux pistes semblent vouées à l'échec. Reste la dernière offre arrivée à l'OM, celle de Galatasaray. Les Turcs aimeraient obtenir le défenseur espagnol en prêt jusqu'à la fin de la saison comme le rapporte RMC Sport. Un transfert qui soulagerait Marseille et qui plairait à Alvaro. Il devra de toute façon accepter car la menace d'une mise à l'écart de l'équipe plane déjà sur lui après le 31 janvier. Avec l'arrivée récente de Kolasinac, rien n'empêchera l'OM de mettre sa menace à exécution.