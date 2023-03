L’OM en dessous, Guendouzi rassure le PSG

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Revenu à sept points du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ne se considère pas en course pour le titre en Ligue 1. Le milieu Mattéo Guendouzi assure que les Marseillais se focalisent sur leur objectif initial.

Les amateurs de suspense ont repris espoir. Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille, vainqueur à Reims (1-2), est revenu à sept longueurs du Paris Saint-Germain après sa défaite à domicile contre Rennes (0-2). Suffisant pour relancer la course au titre en Ligue 1 ? Refroidi par la déroute dans le Classique (0-3) en février dernier, l’Olympique de Marseille évite de s’enflammer.

🔹L'OM devrait laisser partir Mattéo Guendouzi 🇫🇷 l'été prochain, Pablo Longoria le voit comme une valeur marchande gourmande. (@lequipe) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/MqZ5MCzrVY — Infos OM (@InfosOM_) March 31, 2023

Son milieu de terrain Mattéo Guendouzi assure que la seule ambition reste la deuxième place synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. « L'objectif du club avait été annoncé dès le début de la saison, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, a tempéré l’international tricolore. C'est l'objectif qu'on a tous au club, nous les joueurs en sommes conscients. »

« Mais il reste dix matchs, il peut encore se passer beaucoup de choses, on peut encore monter comme on peut encore descendre, a prévenu l’ancien joueur d’Arsenal. Il y a encore pas mal de matchs, il va se passer beaucoup de choses, et il y a surtout beaucoup de points à gagner. » Son discours prudent rappelle celui de l’entraîneur Igor Tudor, persuadé que les Parisiens ont leur destin entre les mains. « S'ils veulent gagner, ils gagnent », avait annoncé le Croate dans L’Equipe cette semaine.

L'OM oublie le PSG

« Après, il y a Mbappé. J'ai un immense respect pour Messi, qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot, Neymar est très fort lui aussi, mais aujourd'hui Mbappé est le plus fort au monde et l'équipe n'est pas du tout la même avec ou sans lui. D'ailleurs, quand il n'était pas là, on les a battus (2-1, en huitièmes de finale de la Coupe de France). Ensuite, avec lui, et avec une autre motivation de leur part, ils ont gagné. Ils décident, toujours. C'est un championnat relevé, où tu dois lutter pour chaque point. On va essayer de tout gagner et on verra où cela nous mène », concluait Igor Tudor avec modestie.