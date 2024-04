L'OM en C1 sans Correa, le miracle est possible

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Joaquín Correa est sans aucun doute l'un des plus gros flops de l'histoire de l'Olympique de Marseille. La bonne nouvelle pour le club phocéen est qu'il sera possible de renvoyer le joueur à l'Inter même en cas de qualification en C1.

Grâce aux performances des clubs français en Coupe d'Europe cette saison, les quatre premières places de la Ligue 1 sont qualificatives pour le nouveau format de la Ligue des Champions. Les trois premiers sont directement qualifiés et la 4e doit passer par un barrage. Marseille vise sans aucun doute ce top 4. Mais depuis plusieurs semaines, les supporters phocéens craignent que l'option d'achat dans le contrat de Joaquín Correa soit levée si cet objectif est atteint. Même s'il vaut mieux valider son billet pour la C1, le fait de devoir acheter définitivement un tel joueur horripile les suiveurs marseillais. L'ailier argentin a été prêté à l'OM en début de saison et il ne s'est pas du tout imposé. Son salaire est immense par rapport à son impact inexistant au sein du collectif. Mais d'après les informations de La Tribune Olympienne, l'option d'achat pour Correa ne sera activée que si l'OM termine troisième de la Ligue 1, et non quatrième.

L'OM a un plan pour se débarrasser de Correa

➡️L'option d'achat automatique ne sera levée que si l'OM finit sur le podium et non Top 4 .



➡️On peut donc considérer que Correa ne sera plus olympien la saison prochaine comme pour Jean Onana🇨🇲 ( 50% de minutes joués + qualif en LDC pour activer son OA )#TeamOM #MercatOM https://t.co/khv4crXNVR pic.twitter.com/Qh3QWy1U6i — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) April 3, 2024

Une bonne nouvelle pour les Marseillais qui veulent absolument éviter de recruter définitivement le joueur de 29 ans. Auteur de 15 matchs avec Marseille depuis le début de la saison, l'ancien ailier de la Lazio de Rome a un bilan famélique de 0 but et 0 passe décisive délivrée. Un constat similaire pour la situation de Jean Onana, prêté par le Beşiktaş et qui doit en plus disputer 50 % des matchs pour être acheté définitivement, ce qui ne sera pas le cas. Marseille va devoir tout de même réaliser une fin de saison en apothéose car pour le moment, les hommes de Jean-Louis Gasset sont à la 7e place, avec 7 points de retard sur le LOSC, quatrième. Il reste encore 7 journées avant la fin de la Ligue 1 pour espérer intégrer la prochaine C1.