L'OM désigne quatre joueurs pour payer ses dernières folies

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a mis en place un loft pour dégraisser son effectif, mais Pablo Longoria souhaite aussi vendre des joueurs pour payer l'imposant mercato réalisé cet été. On sait qui sont ces joueurs.

Le président de l'OM a réuni ces derniers jours les lofteurs, à l'exception de Chancel Mbemba, afin de faire le point et d'aplanir les différents récents qui auraient pu faire échouer le départ éventuel de ces joueurs, à savoir Jordan Veretout, Samuel Gigot et Azzedine Ounahi. Mais, Pablo Longoria a également une liste de joueurs qui pourraient quitter l'Olympique de Marseille dans le but de faire rentrer de l'argent dans les caisses, car les ventes déjà effectuées sont loin de tout financer contrairement aux légendes urbaines qui trainent sur les réseaux sociaux. Le quotidien L'Equipe le confirme, Geoffrey Kondogbia, Amir Murill, Bamo Meïté et Amine Harit sont sur le marché des transferts, même si l'OM ne les poussera pas de force dehors. Le money time du mercato a commencé et il n'a jamais aussi bien porté son nom du côté de la Commanderie.

L'OM va devoir vendre des joueurs pour tout boucler

🔹Depuis les premiers matchs de prépa, positionné dans le cœur du jeu, Amine Harit 🇲🇦 démontre une belle complicité avec Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, qu'il aime rechercher dans la profondeur.



En privé, les deux garçons échangent souvent.



(@laprovence) #OMSDR #TeamOM pic.twitter.com/73piOVC603 — Infos OM (@InfosOM_) August 25, 2024

Journaliste du quotidien sportif à Marseille, Mathieu Grégoire explique que l'Olympique de Marseille ne peut pas faire l'économie de plusieurs départs, et même Amine Harit, dont Roberto De Zerbi pense le plus grand bien et qui a trouvé ses repères avec Mason Greenwood, pourrait partir dans ce but purement comptable. « Pour la direction, Amine Harit est toujours considéré cet été comme un potentiel partant. Pas comme les lofteurs, plutôt dans la même catégorie que Geoffrey Kondogbia, Amir Murillo ou Bamo Meïté, des joueurs permettant de financer le copieux mercato olympien si une opportunité tombe », précise notre confrère. A moins d'une semaine de la fin de cette période estivale des transferts, et tandis que l'OM est encore cité dans plusieurs dossiers, dont Neal Maupay et Yacine Adli, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne vont probablement pas dormir beaucoup. Sauf si Frank McCourt, qui sera au Vélodrome ce dimanche pour OM-Reims, décidé de donner encore une rallonge à ses dirigeants pour éviter de vendre Amine Harit et les autres.