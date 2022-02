Pierre Ménès, ce joueur de l'OM fait son bonheur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme lors du match aller, Steve Mandanda a brillé contre Karabagh jeudi soir en Europa League Conférence avec l’OM (0-3).

Très propre dans ses relances au pied, un atout indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli, le capitaine de l’Olympique de Marseille a également été très serein dans ses prises de balle. Comme il y a une semaine lors du match aller au Vélodrome, Steve Mandanda a donc été impeccable. En attendant de savoir si cela peut mettre le doute dans l’esprit de Jorge Sampaoli, qui continue de faire de Pau Lopez son titulaire en Ligue 1, certains supporters et observateurs commencent à militer pour un retour de Steve Mandanda dans la peau d’un titulaire. Sur son blog Pierrot le Foot, le journaliste Pierre Ménès n'a pas expressément demandé à Jorge Sampaoli de refaire de Steve Mandanda son n°1. Mais l’ex-consultant du Canal Football Club, au détour de son analyse du match entre l’OM et Karabagh, a tout de même laissé un gros indice sur sa préférence.

Mandanda brille, un « bonheur » pour Ménès

#QFKOM malgré son temps de jeu famélique et sans remettre en question Pau Lopez c’est quand même fort ce qu’a fait Steve Mandanda sur les deux matchs face à Qarabag.

« Il Fenomeno » encore très rassurant ce soir.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias @SteveMandanda pic.twitter.com/9maFj8nQq7 — Karim Attab (@karimattab1) February 25, 2022

« En l’emportant 3-0 lors de ce match retour à Karabagh, l’OM s’est donc qualifié très tranquillement. Sampaoli avait clairement fait tourner son effectif pour ce match. Moi, à chaque fois que Mandanda joue, c’est un moment de bonheur » a savouré Pierre Ménès, grand fan de Steve Mandanda et qui a ainsi pris du plaisir à voir le capitaine marseillais briller en Azerbaïdjan jeudi soir, avant d’analyser plus globalement le succès marseillais. « Juste un truc en revanche : je trouve que Rongier, Guendouzi et Payet jouent beaucoup. Le Réunionnais a délivré deux passes décisives mais je le trouve quand même fatigué. Il y aura donc certainement du turnover ce week-end puisque l’OM joue à Troyes. Un match a priori à la portée d’un OM hybride, même si la récente défaite face à Clermont incite à la prudence… Marseille poursuit donc son chemin dans cette compétition » a analysé le journaliste, qui a par ailleurs salué le fair-play des joueurs de Karabagh après le but de la main inscrit par le club azéri. Un but validé par l’arbitre puis annulé après que l’entraîneur et les joueurs de Karabagh aient reconnu leur faute.