L’OM cherche un latéral, un ancien Marseillais se propose

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un latéral droit, l’Olympique de Marseille peut aussi étudier le marché des joueurs libres. C’est effectivement la catégorie de Bouna Sarr, l’ancien Marseillais dans l’attente d’une offre pour relancer sa carrière.

L’Olympique de Marseille sera sûrement l’un des animateurs du mercato hivernal. Avant la trêve internationale, certaines contre-performances ont incité la direction à envisager un recrutement en janvier. Il faut aussi rappeler que l’effectif de Roberto De Zerbi n’est pas complet. Les solutions sur les côtés de la défense ne sont pas nombreuses, d’où la recherche d’un latéral droit avec la piste Kiliann Sildillia (Fribourg) étudiée depuis cet été. Le club phocéen peut aussi se tourner vers le marché des joueurs libres où se trouve son ancien joueur Bouna Sarr (2015-2020), non conservé par le Bayern Munich après sa rupture du ligament croisé d’un genou en décembre 2023, et déterminé à rebondir.

« Je me sens en forme, physiquement tout va bien, a rassuré l’international sénégalais dans La Provence. Je suis dans l'attente que les choses bougent. C'est long, ce n'est pas facile. Mais je suis quelqu'un qui reste positif, vous connaissez mon mental. Il faut relativiser, être en forme et se tenir prêt. Continuer à bosser est la meilleure des thérapies en espérant que les choses se débloquent. Le plus important, c'est que je me sois remis de cette blessure qui, malheureusement, est arrivée au mauvais moment. Je suis persuadé que je suis actuellement à 100% de mes capacités. Quand l'opportunité se présentera, je pourrai performer de nouveau. J'espère qu'elle se présentera le plus rapidement possible. Je me réfugie dans le travail et ça viendra en temps voulu. »

Bouna Sarr toujours attaché à l'OM

Quant à sa future équipe, Bouna Sarr se montre ambitieux. « Je ne me donne pas de limite en termes de club, parce que je connais mes capacités, et je sais surtout tout ce que j'ai mis en place pour bien revenir de ma blessure aux ligaments croisés. Aujourd'hui, je me sens à 100%. Comme une seconde jeunesse. Je peux apporter énormément à des clubs. J'ai encore plein de choses à accomplir dans le football. Je n'ai que 32 ans et encore de belles années devant moi. Physiquement, athlétiquement, du point de vue du cardio, je suis bien. On va voir ce qui se présentera », a confié l’ancien Marseillais qui désigne l'OM comme son « club de coeur ».