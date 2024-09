L'OM champion, il dévoile les six raisons d'y croire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au terme d’un match fou, l’OM a renversé l’OL dimanche soir au Groupama Stadium pour s’imposer (2-3) et revenir à hauteur du PSG et de Monaco pour former un trio de tête à égalité de points.

Après cinq journées de Ligue 1, trois équipes caracolent en tête du championnat de France à égalité de points : le PSG, Monaco… et l’Olympique de Marseille. Ce n’était pas gagné pour que le club phocéen soit à 13 points après le scénario renversant du match sur la pelouse de Lyon dimanche soir. Mais en dépit de l’exclusion rapide de Leonardo Balerdi, les hommes de Roberto De Zerbi ont fait preuve d’un caractère assez dingue pour s’imposer au Groupama Stadium en marquant le but de la victoire à la dernière seconde, une minute après l’égalisation de Cherki. Cette victoire permet à l’OM de rester au contact de Monaco et du PSG et de lancer une possible bataille à trois pour le titre de champion de France.

Un feuilleton qui sera passionnant à suivre dans les semaines à venir et qui nous promet un grand spectacle selon Florian Gazan. Pour le journaliste de RTL, il y a d’ailleurs de quoi espérer une très belle surprise pour Marseille à la fin de la saison comme il l’a précisé sur son compte X. « Alors là !!! L'OM a l'étoffe d'un futur champion. Vous pouvez faire une capture d'écran. Le talent, le mental, la réussite, Rabiot qui arrive, un banc, pas de Coupe d'Europe...tout est réuni. Après le football est le football et la saison est encore longue. Mais quand même » s’est enflammé l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, bluffé par cet OM qu’il pense capable de remporter le championnat cette saison.

L'OM ne peut plus se cacher et joue le titre

Grégory Schneider ne va pas (encore) aussi loin, mais le journaliste de Libération s’est réjoui de la victoire marseillaise en terres lyonnaises ce dimanche soir. « Il y a quand même une justice profonde à voir l'OM l'emporter à Lyon - l'expulsion scandaleuse de Balerdi, Textor qui claironne partout que Lyon doit être champion... On est dans le délire, là. Marseille a une équipe » a analysé le journaliste. Les victoires s’enchaînent à l’OM et forcément, l’enflammade monte rapidement au point de parler de titre, d’autant que dans cette course, l’équipe de Roberto De Zerbi aura l’avantage de ne pas disputer de coupe d’Europe, et donc de pouvoir concentrer 100% de ses forces sur le championnat. Ce qui ne sera pas le cas du PSG et de Monaco, engagés en Ligue des Champions et qui ont bien l’intention de passer la phase de ligue, ce qui pourrait jouer en faveur de Marseille. Reste maintenant à voir si l’équipe de Roberto De Zerbi sera en mesure de tenir un tel rythme sur la durée, ce que tout le monde ignore pour le moment.