L'OM champion de France, il rigole de cette blague

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, l'OM a battu Auxerre 2-1 alors que plus tôt dans la soirée le PSG perdait 1-3 face à Lorient. Les Marseillais sont ainsi revenus à 5 points du leader parisien. Assez pour relancer la course au titre chez certains observateurs, mais pas pour Eric Di Meco.

Depuis l'arrivée de QSI au PSG en 2011, l'OM n'a jamais été en mesure de jouer le titre de champion de France dans les dernières journées. Cette saison, cela semblait encore devoir être le cas mais la crise sportive du PSG change presque tout. Les Parisiens n'y sont plus en Ligue 1, ayant concédé dimanche contre Lorient leur sixième défaite de la saison et de l'année 2023. Un rythme qui n'est pas celui de l'OM, la meilleure équipe du championnat depuis le Mondial (40 points contre 34 pour le PSG). Même en difficulté contre Auxerre, l'OM a su s'arracher pour l'emporter 2-1 et revenir à 5 points du PSG. 5 unités à cinq journées de la fin. Avec deux faux-pas du club parisien, le titre serait à portée des Marseillais.

L'OM joue la deuxième place, les supporters sont prévenus

Vu le rythme et le manque de confiance des Parisiens, certains observateurs se mettent déjà à reparler de suspense dans la course au titre. L'OM peut-il réellement dépasser le PSG ? Difficile à penser avec le calendrier très favorable de Paris : Troyes, Ajaccio, Strasbourg, Auxerre et Clermont pour finir la saison. Eric Di Meco n'y pense même pas une seconde. Pour l'ancien défenseur marseillais, le débat n'est pas réaliste et pas au bon moment sachant la pression de Lens sur l'OM pour la deuxième place. L'OM ne bataille que pour la place de dauphin d'ici la fin de saison.

⚽ Après la défaite du PSG face à Lorient, les phocéens sont revenus à 5 points des parisiens



À cinq journées de la fin du championnat, l'OM peut-il rêver de remporter la Ligue 1 cette saison ? #VirageMarseille pic.twitter.com/PRjFEvSbhR — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 1, 2023

« Ce qui m'amuse profondément dans cette histoire de course au titre, c'est que l'OM doit gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de saison. Parce que la deuxième place est vitale et que Lens carbure fort. Donc ce n'est pas « l'OM doit jouer le titre », c'est « de toute façon l'OM doit faire le plein ». Après si Paris perd deux ou trois matchs, s'ils n'ont pas envie du titre... Mais l'OM n'a pas de question à se poser », indique-t-il au micro de l'émission Virage Marseille sur BFM Marseille. De quoi calmer les supporters marseillais même si cela ne les empêchera pas d'espérer un faux pas du rival parisien. Toute la Canebière l'espère secrètement et personne n'oserait fêter une deuxième place en Ligue 1 comme un titre de champion de France.