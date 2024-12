L'OM bosse secrètement sur ce défenseur surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont toujours un coup d'avance au mercato. Et cela serait le cas concernant un défenseur français qui évolue aux Pays-Bas et qui est dans la cible de l'OM.

Roberto De Zerbi sait ce qu'il veut, et l'entraîneur italien a convaincu les dirigeants marseillais qu'il avait besoin de renforts défensifs pour muscler son effectif. Ces derniers jours, le nom de Kalidou Koulibaly a circulé, les médias africains étant persuadés que le défenseur international sénégalais n'allait pas prolonger son séjour en Arabie Saoudite. Mais une autre rumeur circule depuis peu, et elle fait d'Olivier Boscagli, qui a été formé à l'OGC Nice, mais évolue depuis 2019 au PSV Eindhoven, le possible renfort marseillais l'été prochain. Agé de 27 ans, Olivier Boscagli arrive en fin de contrat avec le club néerlandais et pour l'instant aucune prolongation n'est évoquée. Alors que Transfermarkt le valorise à 27 millions d'euros, le joueur français en vaudra 0 au mercato estival 2025 si sa situation reste identique.

Un défenseur du PSV à l'OM ?

Kalidou Koulibaly à l’OM, le forcing commence https://t.co/6Vp72sEInS — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2024

Et à en croire JeunesFooteux, l'Olympique de Marseille a un oeil très attentif sur le natif de Monaco, surtout s'il ne prolonge pas avec le club actuellement entraîné par Peter Bosz. Devenu titulaire au sein de la défense du club néerlandais, Olivier Boscagli a croisé la route du PSG cette saison en Ligue des champions, puisque le PSV était venu prendre un point au Parc des Princes (1-1) le 22 octobre dernier. A cette occasion, le défenseur français avait reconnu qu'il avait été à deux doigts de revenir en Ligue 1 l'été dernier, Lille ayant fait une offre au PSV. « Cet été, j'ai eu l’opportunité de revenir en France. Ça ne s’est pas fait, mais j’avais un projet qui m’intéressait beaucoup. Je continue quand même à prendre beaucoup de plaisir au PSV », avait confié Olivier Boscagli, qui va devoir décider de son avenir dans les prochains mois. L'OM a donc ses chances, sauf si ce dernier décide finalement de prolonger avec Eindhoven.