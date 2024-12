Kalidou Koulibaly est bouillant pour signer à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’heure du départ a sonné pour Kalidou Koulibaly, remplacé par Neymar sur la liste du club saoudien d’Al-Hilal pour la seconde partie du championnat saoudien. Une aubaine pour l’OM, qui a une vraie carte à jouer.

Après avoir fait venir des joueurs comme Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Mason Greenwood l’été dernier, l’Olympique de Marseille peut réaliser un nouveau coup énorme lors de ce mercato hivernal. Retiré de la liste des joueurs qui peuvent jouer la seconde partie du championnat saoudien, Kalidou Koulibaly a de fortes chances de quitter Al-Hilal. Remplacé par Neymar, l’international sénégalais est clairement poussé vers la sortie par sa direction, une situation qui a vite alerté les supporters de l’OM… mais pas uniquement.

Alors que les supporters olympiens font le forcing pour voir leur club foncer sur l’ex-roc de Chelsea et de Naples, il semblerait que Mehdi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas attendu que les supporters leur souffle l’idée. A en croire le site Lions de l’Atlas, spécialisé dans le football africain, un potentiel transfert de Kalidou Koulibaly à l’Olympique de Marseille au mois de janvier est à l’étude. « C’est une grosse possibilité… Le joueur n’est pas insensible » a notamment publié le média sur X. Autant dire que les supporters olympiens, déjà très emballés à l’idée de voir cette piste se matérialiser, devraient s’enflammer dans les heures à venir en imaginant un tel transfert.

Koulibaly emballé à l'idée de signer à l'OM ?

A l’heure où Roberto De Zerbi réclame un latéral droit et un défenseur central pour étoffer son secteur défensif, une recrue du calibre de Kalidou Koulibaly changerait totalement le visage de l’effectif marseillais. La question est plutôt de savoir avec quel argent l’OM pourrait boucler une telle arrivée. Pour rappel, son salaire à Al-Hilal frôle les 25 millions d’euros par an. Des émoluments colossaux sur lesquels Marseille ne pourra évidemment pas s’aligner. De plus, on imagine mal Al-Hilal libérer Koulibaly de ses 18 derniers mois de contrats puisque le joueur de 33 ans est lié au club saoudien jusqu’en juin 2026. Mais à Marseille, on ne s’interdit plus de rêver et on veut offrir à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions avec ce type de joueur.