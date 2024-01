L'OM bientôt rayé de la carte, il l'annonce

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM déçoit quelque peu cette saison, tant au niveau du contenu sportif que des recrues du mercato. Cet hiver, les joueurs confirmés ne se bousculent pas à Marseille et Kévin Diaz y voit le début du déclassement européen du club phocéen.

Ulisses Garcia, Jean Onana, Faris Moumbagna. Voici les recrues marseillaises de l'hiver pour le moment. Des joueurs prometteurs qui peuvent apporter satisfaction à Gennaro Gattuso. Néanmoins, ces noms ne font pas rêver tous les supporters de l'OM. On est bien loin des joueurs confirmés des précédents mercatos comme Ruslan Malinovskyi notamment l'hiver dernier. Ces nouvelles recrues s'inscrivent dans la lignée de celles arrivées au dernier mercato estival. Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Bamo Meité ou encore Amir Murillo. Des joueurs corrects mais sans doute trop limités pour les hautes ambitions marseillaises.

L'OM va suivre Bordeaux, Kévin Diaz prévient

Ainsi, alors qu'on s'approche de la fin du deuxième mercato cette saison, Pablo Longoria est pointé du doigt. Le président marseillais est accusé de ne plus savoir faire venir de stars à l'OM, d'où la saison décevante sur le plan sportif. Kévin Diaz fait partie de ceux qui ne voient pas en l'OM version 2023-2024 une grande équipe. La politique de trading de Longoria nuit selon lui à la construction d'équipe de l'OM. Le consultant de RMC est pessimiste pour les Marseillais. A terme, ces mauvais mercatos vont conduire au déclin sportif du club comme ce fut le cas à Bordeaux juste avant.

⚔️ 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ⚔️



Nos Olympiens se déplacent en terres bretonnes pour jouer un 𝟏𝟔𝐞̀𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de @coupedefrance face au Stade Rennais à 21h05 au Roazhon Park 💥 #SRFCOM pic.twitter.com/e6ZQrlFdta — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 21, 2024

« Si on enlève le Paris-Saint Germain qui n’est pas un club français avec un modèle économique comme les autres, les clubs français sont déclassés. C’est la conséquence de vendre sans acheter. Les clubs français ne savent pas gérer leurs budgets. […] Les clubs de Ligue 1 et l’OM en particulier ne sont plus capables d’acheter des joueurs dans la fleur de l’âge. À l’époque ? ils reprennent Thauvin et Mandanda dans la fleur de l’âge. Ils achètent Strootman 25 millions d’euros. Marseille est désormais obligé de penser directement à une potentielle revente lors d’un achat. Le Standard de Liège, Anderlecht sont des grands clubs qui n’existent plus. C’est ce qui va peut être arriver à l’OM, tout comme Bordeaux. Marseille est encore à un niveau correct grâce au travail de Pablo Longoria. […] La Ligue 1 est un championnat de deuxième division européenne, l’OM est un club de seconde zone européen », a t-il analysé froidement dans l'After Foot. Un constat qui sera vite d'actualité si l'OM échoue à accrocher la C1 en fin de saison.