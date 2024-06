OM ‍: Stop ou encore, Aubameyang est déchiré

Dans : OM.

Convoité en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve confronté à un dilemme. L’attaquant franco-gabonais peut poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille ou accepter l’offre lucrative d’Al-Shabab. Son compatriote Daniel Cousin l’a donc aidé à trancher.

L’Olympique de Marseille n’est pas certain de conserver Pierre-Emerick Aubameyang. Privé de compétition européenne la saison prochaine et contraint de diminuer la masse salariale, le club phocéen a forcément envisagé le départ du plus gros salaire de l’effectif. Et ce malgré son exercice convaincant avec 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances ont d’ailleurs attiré l’attention en Arabie Saoudite.

Un choix difficile pour PEA

Intéressé par ses services, le club d’Al-Shabab va tenter de l’arracher à l’Olympique de Marseille. Le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs annonçait une réunion à venir entre les deux parties. Sans doute l’occasion pour les Saoudiens de présenter une offre alléchante sur le plan financier. Soit un dernier gros contrat qui viendrait récompenser la riche carrière de Pierre-Emerick Aubameyang. Il sera difficile de résister à la tentation. Mais de son côté, le compatriote du Marseillais Daniel Cousin lui conseille de rester au club phocéen la saison prochaine.

« Ça dépendra de son père qui est son agent, a confié l’ancien attaquant au média Afrik-Foot. Moi j’aurais aimé qu’il reste encore une année, car je crois qu’il peut encore jouer au haut niveau. Après, tout dépendra de l’offre qu’il va recevoir et des ambitions aussi. Je vis à Marseille, donc je connais un peu la ville. S’il doit rester à l’OM pour juste jouer le championnat sans coupe d’Europe, est-ce que ça l’intéresse ? Je ne sais pas ! Mais pour moi, en tant que Franco-Gabonais qui vit à Marseille, j’aimerais bien qu’il reste encore une année pour aider le club à retrouver l’Europe. » L’été dernier, l’ancien joueur de Chelsea s’était engagé jusqu’en 2026.