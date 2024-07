L'OM accélère, Valentin Carboni arrive

Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine, Valentin Carboni est la priorité de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato. L'OM doit rencontre l'Inter cette semaine pour finaliser le deal.

A 19 ans, Valentin Carboni vient subitement de gonfler son palmarès, puisque le milieu offensif de l'Inter a remporté la Copa America ce week-end avec l'équipe d'Argentine. Même s'il a suivi la finale sur le banc de touche, le joueur prêté la saison passée à Monza sait qu'il suscite de l'intérêt en Europe, alors qu'il a encore quatre ans de contrat avec le club milanais. L'intérêt majeur provient de l'Olympique de Marseille où Roberto de Zerbi a le désir de pouvoir faire venir le jeune international argentin. Révélé la semaine passée, le souhait de l'OM de faire signer Valentin Carboni se confirme de jour en jour, et ce lundi Fabrizio Romano confirme que le dossier du joueur de l'Inter est en haut de la pile sur le bureau de Pablo Longoria et que tout évolue dans le bon sens.

🔵⚪️🇦🇷 Talks taking place between Olympique Marseille, Inter and Valentín Carboni’s camp.



He’s one of the main targets for OM this summer, negotiations this week as expected. https://t.co/iVQR71as8A