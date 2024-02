L'OM accélère pour Zeki Celik ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jonathan Clauss de plus en plus poussé dehors cet hiver par l'OM, le club phocéen semble décidé à recruter un latéral droit et a entamé des négociations avec la Roma pour Zeki Celik.

La dernière journée du mercato risque d’être agitée à l’Olympique de Marseille, qui a mis un coup de pression inattendu à Jonathan Clauss. L’état-major du club phocéen reproche à son latéral droit de se préserver pour l’Euro avec l’Equipe de France et de ne pas avoir l’attitude attendue d’un leader dans un club tel que l’OM. Déçu par l’implication de l’ancien Lensois, le club marseillais a mis Jonathan Clauss sur le marché des transferts et l’a proposé à plusieurs clubs tels que Galatasaray ou encore le Feyenoord Rotterdam. Pour le principal intéressé, un départ n’est pas envisageable et pourtant, Marseille semble déterminé à recruter un nouveau latéral droit, que Clauss s’en aille ou pas.

La preuve, le journaliste Abdellah Boulma nous apprend ce jeudi que des négociations ont démarré entre l’OM et l’AS Roma pour le transfert de l’ancien défenseur lillois Zeki Celik. « La Roma souhaite se séparer de Zeki Çelik dont le contrat court jusqu’en 2026. L’OM a entamé des négociations avec le club de la Louve mais tout dépend de la volonté de l’international turc » a publié le journaliste sur son compte X. L’OM a-t-il réellement l’intention de recruter Celik ou cette information a-t-elle pour but de mettre la pression à Jonathan Clauss pour que le latéral droit des Bleus accepte de partir ? Difficile à décrypter mais des négociations se tiennent bel et bien en ce moment entre Marseille et l’AS Roma pour Zeki Celik. Une affaire à suivre de près, d’autant que les relations sont au beau fixe entre les deux clubs après les transferts de Pau Lopez ou encore de Cengiz Ünder.