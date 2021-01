OM : Strootman est arrivé en Italie, transfert imminent

Dans : OM.

Kevin Strootman avait prévenu ses coéquipiers de l'OM de son départ imminent pour le Genoa. Et le milieu néerlandais est arrivé ce mardi en Ligurie.

Cela n'a pas encore été officialisé par l'Olympique de Marseille et par le Genoa, mais Kevin Strootman va bien passer les six derniers mois de la saison 2020-2021 en Serie A. En échange du paiement d'une partie de son copieux salaire, 0,5ME par mois, le club italien s'est fait prêter le milieu de terrain néerlandais qui n'était plus qu'un remplaçant de luxe à l'OM. Aucune option d'achat n'est prévue dans ce prêt affirme la presse transalpine, heureuse de voir revenir l'ancien joueur de l'AS Rome. Kevin Strootman, arrivé en fin d'après-midi à Gênes doit encore passer sa visite médicale avant de s'engager avec l'actuel 17e du championnat d'Italie.