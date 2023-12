L'OM a son crack, c'est mieux que le mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Il est le jeune marseillais qui monte à l'OM. Bilal Nadir apparaît de plus en plus souvent sur le terrain ces derniers temps, faisant notamment une entrée remarquée contre l'OL mercredi. L'OM souhaite miser sur son talent dans les prochaines semaines.

Qui a dit que l'OM ne savait pas repérer et sortir de jeunes pépites ? Arraché à Nice et post-formé à l'OM, Bilal Nadir est un talent très prometteur de l'effectif marseillais. Le jeune marocain de 20 ans est apparu pour la première fois cette saison à l'OM. Il a joué 4 matchs de Ligue 1 et 2 de Ligue Europa. Ses facilités balle au pied ont immédiatement frappé les observateurs mais pas que. Nadir a été récemment appelé en sélection U23 du Maroc. L'OM et Gennaro Gattuso sont aussi sous le charme du jeune Nadir. L'entraîneur italien l'utilise plus souvent, comme mercredi contre l'OL. Bilal Nadir s'était distingué en frappant le poteau d'Anthony Lopes en fin de match. De quoi donner un aperçu du futur de l'OM aux supporters marseillais.

Nadir va prendre de la place à l'OM en 2024

Un futur qui approche à grands pas selon les informations de Foot Mercato. Chouchou de Gattuso et de la direction olympienne, Bilal Nadir va prendre du galon dans les prochaines semaines. En effet, l'OM compte sur lui avec les nombreux départs à la CAN. Nadir ne joue qu'en U23 avec le Maroc et n'ira pas en Côte d'Ivoire avec les A normalement. Son temps de jeu va donc augmenter à Marseille, l'occasion pour lui d'afficher ses qualités et pour l'OM d'habituer son jeune joueur aux pelouses de Ligue 1.

◉ Bilal Nadir devrait avoir un coup à jouer en deuxième partie de saison. L’OM compte sur lui pour pallier les départs à la CAN de plusieurs joueurs💥



◉ Des discussions pour une prolongation de contrat ont débuté 🤝



Avec @HanifBerkane… pic.twitter.com/VGV1f5isX2 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 9, 2023

Convaincu du potentiel de Bilal Nadir, l'OM discute actuellement d'une prolongation de contrat avec le milieu marocain. Son bail expire en fin de saison et le club phocéen ne veut pas le perdre bêtement comme ce fut le cas d'anciens joueurs du centre de formation comme Boubacar Kamara. Les négociations avancent et l'OM doit rapidement conclure. En l'exposant rapidement en 2024, les Marseillais risquent d'attirer des gros clubs pour Bilal Nadir.