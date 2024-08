L'OM a recruté deux gardiens remplaçants, grosse erreur ‍!

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Le mercato de l’OM bouge dans tous les sens, y compris au poste de gardien. Le club phocéen est d’ailleurs sur le point d’enregistrer l’arrivée de deux portiers pour venir compléter son effectif. L’occasion de se donner une idée sur celui qui partira dans la peau d’un titulaire.

C’est chaud à l’Olympique de Marseille. Le mercato estival bat son plein dans la citée phocéenne. Pablo Longoria a décidé de procéder à un grand ménage dans l’effectif. Au poste de gardien, Pau Lopez va laisser sa place de titulaire tandis que Ruben Blanco, blessé lors d’un match amical, sera absent pendant une longue période. Ainsi, l’OM a accéléré à ce poste et deux derniers remparts sont sur le point de signer sur la Canebière. Il s’agit de Geronimo Rulli, le gardien argentin de l’Ajax passé par Montpellier en 2019/2020 qui va s’engager contre 3 millions d’euros hors bonus, et Jeffrey De Lange qui arrive en provenance de la formation batave des Go Ahead Eagles contre un montant de 2 millions d’euros. Sur le papier, l’Argentin, qui possède une bonne expérience désormais, est pressenti pour être le nouveau titulaire à l’OM. Attention quand même, car la menace De Lange va rester bien présente tout au long de la saison.

De Lange va se battre pour concurrencer Rulli

🎙️Quelques questions à @Foot_NL, qui en dit plus sur Jeffrey de Lange :



🔸Son profil : « Gardien plutôt athlétique, quasiment 1m90, qui ressemble un peu dans le profil à Justin Bijlow de Feyenoord ou son prédécesseur à Go Ahead Noppert. C’est un garçon tranquille, il n’est pas… pic.twitter.com/qq7d6cDBjT — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 7, 2024

Spécialiste du football aux Pays-Bas, le compte X Foot Néerlandais a répondu à quelques interrogations que peuvent avoir les supporters de l’OM à son égard : «C’est un gardien très bon sur sa ligne, rassurant et plutôt un bon meneur d’hommes pour gérer sa défense. Il a encore une marge de progression dans quelques aspects de son jeu. Pour être doublure, c’est parfait, même s’il n’a pas connu un environnement comme Marseille. En revanche, à ce poste, ça sera bien mieux que Rulli. Ce n’est pas le gardien auquel on aurait pensé pour Marseille, mais il pourrait très vite devenir numéro 1», a-t-il affirmé selon des propos recueillis par Guillaume Tarpi. Une concurrence risque de s’installer entre les deux nouveaux arrivants, même si Rulli, âgé de 32 ans, part avec une longueur d’avance pour le moment. Attention quand même, car avec un seul match par semaine dû à l’absence de Coupe d’Europe, une erreur peut être rédhibitoire. Ce sera aux deux gardiens de se tirer mutuellement vers le haut, pour leur bien et pour celui de l’Olympique de Marseille, désireux de se rattraper après une saison totalement ratée l’an dernier.