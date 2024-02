L'OL musèle l'OM et se prend un tacle gratuit de Di Méco

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Battu 1-0 par Lyon et un but d'Alexandre Lacazette, l'Olympique de Marseille a fait une très mauvaise opération au classement. Éric Di Meco n'a pas supporté la prestation des joueurs et en a profité pour tacler le club phocéen, mais aussi la formation rhodanienne au passage.

Après avoir enregistré trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, l'OM voulait se relancer chez son rival olympien. Mais l'OL est parvenu à s'offrir une victoire de prestige et par la même occasion, a enfoncé les Marseillais, qui se retrouvent désormais à la 8e place, avec 10 points de retard sur l'OGC Nice, deuxième. De leur côté, les Gones sont 15e, à dix unités de Marseille. Une belle opération dans l'objectif du maintien. Mais pour Éric Di Meco, cette défaite contre l'OL est plus qu'une simple déconvenue, c'est une faute professionnelle. L'ancien joueur marseillais était très remonté contre son club et a envoyé également quelques piques gratuites aux défenseurs lyonnais lors de l'émission le Super Moscato Show, diffusée sur RMC Sport.

Marseille coule à l'OL, Di Méco est à bout de nerfs

🗣️ "Tu joues contre une équipe qui joue la relégation, tu es l'OM, tu as des ambitions pour être dans les 4 et tu fais ça ?"



Di Meco revient sur l'Olympico et la défaite de l'OM. pic.twitter.com/lCvXuORSc6 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 5, 2024

« Il y a un problème, Lyon t’a marché dessus. Mais ce n’est pas la seule raison. Comment tu fais pour ne pas avoir d’occasion pendant 70 minutes contre Lyon ? Je veux bien qu’on me dise qu'O’Brien c’est Van Dijk et que Caleta-Car c’est devenu un monstre défensif. Non, ne déconnons pas quand même ! Dimanche soir, tu joues contre une équipe qui joue contre la relégation, tu es l’OM, tu as des ambitions pour être dans les quatre et tu fais ça. Il y a tout qui ne va pas. Dans l’engagement, Lyon était meilleur. L’entraîneur, il va falloir en parler à un moment donné. Dimanche soir, quand lui t’explique que ce n’est pas tactique mais que c’est dans l’engagement, lui aussi il se voile la face » a constaté amèrement Di Méco qui ne comprend pas comment les joueurs de Gennaro Gattuso ont été autant peu intéressants offensivement face à une équipe lyonnaise pourtant très fébrile défensivement cette saison. L'OM va sérieusement devoir se reprendre rapidement pour sauver sa saison. De son côté, l'OL n'a pas encore trouvé son rythme de croisière, mais il y a du mieux à tous les niveaux, et la défense reste encore un vaste chantier, comme l'a laissé entendre Eric Di Méco avec ses petits tacles à l'encontre de la charnière centrale lyonnaise.