L'OL gagne, Aulas redevient patron de Lyon

L'Olympique Lyonnais a décroché une précieuse victoire (0-1) à Monaco. L'occasion pour Jean-Michel Aulas de confirmer qu'il ressortait du bois.

Ce week-end a bien commencé pour l'ancien propriétaire de l'OL puisque vendredi soir Pierre Sage et son équipe ont ramené trois points en or du déplacement à Louis II. Un succès qui permet à Lyon de quitter au moins provisoirement la dernière place du classement de Ligue 1. Ce samedi, Jean-Michel Aulas a connu une autre victoire, même si son élection à la vice-présidence de la Fédération Française de Football ne faisait pas l'ombre d'un doute puisqu'il était le seul candidat à ce poste. Alors, visiblement, dans une période euphorique et déterminé à faire oublier les méchantes polémiques des derniers mois qui ont largement terni son image auprès des supporters lyonnais, JMA a dit toute sa joie de voir l'Olympique Lyonnais enfin enchaîner deux résultats positifs. De quoi confirmer que Jean-Michel Aulas n'a pas du tout l'intention de tourner le dos à son club de toujours, malgré les critiques.

L'OL va mieux, Aulas aussi

Vis son compte X, dont il semble avoir repris totalement le contrôle et verrouillé ses mots de passe, Jean-Michel Aulas s'est enthousiasmé après le résultat à Monaco. « Formidable image que cet OL qui se prend à espérer, à donner de l’espoir à tous les supporters et amoureux de l’OL, un état d’esprit retrouvé, une unité à tous les étages, de l’ambition, de l’énergie, de la confiance, de la ténacité : Merci », a lancé, dès le coup de sifflet final, l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais, dont il se dit qu'il pourrait rapidement devenir propriétaire de la LDLC Arena si John Textor accepte son offre de rachat. Même si à en voir les réactions à son message sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas pardonné les événements de l'été, notamment lorsqu'il a fait bloquer les comptes de l'Olympique Lyonnais, l'ancien patron de l'OL n'abandonnera jamais le club qu'il a mené au plus haut niveau. Textor et les fans devront faire avec.