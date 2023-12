L'OL réalise le casse du siècle à Monaco ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 16e journée

Stade Louis-II

Monaco-OL 0-1

But : Jeffinho (85e)

Globalement dominé par Monaco, l'OL a finalement arraché la victoire 1-0 sur un but tardif de Jeffinho. Les Lyonnais engrangent un nouveau succès après Toulouse et quittent enfin la dernière place de Ligue 1.

Après son superbe réveil contre Toulouse dimanche dernier, l'OL avait une opposition plus solide sur son chemin : l'AS Monaco. En première période, les Lyonnais manœuvraient plutôt bien la deuxième attaque de L1. Ils restaient bien organisés derrière et évoluaient en contre avec la vitesse de Nuamah notamment. Malheureusement pour eux, les actions manquaient de précision technique. Seul un but refusé pour hors-jeu à Nuamah était notable. En face, Monaco avait les occasions mais Lopes était dans un bon soir, repoussant les tentatives de Balogun et Akliouche notamment.

La pression sur le gardien de l'OL se renforçait après le repos. Monaco dominait bien plus nettement les débats. Camara, d'une frappe de mule, trouvait le poteau lyonnais (53e). Balogun était maudit ce soir avec une frappe au ras du poteau de Lopes. Fofana était encore plus proche de marquer avec une belle tête légèrement trop croisée. Ben Yedder entrait pour forcer la décision côté ASM. Pourtant, c'est l'OL qui trouvait la faille. Sur une belle action initiée par Kadewere et Maitland-Niles, Jeffinho venait conclure dans l'axe. Un but salvateur pour l'OL qui l'emportait finalement 1-0 en Principauté. Un succès bien payé mais peu importe pour les hommes de Pierre Sage. Tandis que Monaco stagne à la 3e place, l'OL remonte provisoirement au 16e rang et laisse enfin sa dernière place à Clermont. Avec ce deuxième succès de suite, la saison lyonnaise semble enfin lancée.